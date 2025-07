Según el jefe de Seguridad de Petro, el presidente ha recibido 44 amenazas directas contra su vida desde 2022

No obstante, el jefe de seguridad aseveró que aún no tiene mayores pistas sobre la llamada Junta del Narcotráfico, mencionada ampliamente por Petro como presunta responsable de un complot internacional para desestabilizar el país y asesinarlo. Guatibonza dijo que no tienen el nombre del integrante de dicha organización criminal que estaría detrás de los planes para atentar contra él, adquiriendo misiles y orquestando otros atentados.