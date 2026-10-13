Apareció una tayra en Belmira: ¿por qué es importante este mamífero para los bosques de Antioquia?

Una cámara trampa permitió registrar la presencia de una tayra en una zona rural de Belmira, en el Norte de Antioquia. El animal fue captado en el sector Alto del Indio, un corredor natural ubicado entre este municipio y Liborina, donde guías locales instalaron el equipo para observar la fauna silvestre.
El avistamiento despertó interés por las características de esta especie y su papel en los ecosistemas. Sin embargo, la tayra no es un animal extraño para el territorio antioqueño.
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De acuerdo con Corantioquia, se trata de un mamífero de amplia distribución que también ha sido registrado mediante cámaras trampa en municipios como Briceño, Ituango y Gómez Plata.
La autoridad ambiental señala, además, que su presencia en Belmira es habitual y que incluso puede encontrarse en sectores del Valle de Aburrá.