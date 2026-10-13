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“Mi sueño es ser parte del proceso formativo de Atlético Nacional”

hace 3 horas
Wilson Díaz Sánchez

Editor del área Deportes con más de 30 años de experiencia en el cubrimiento de fútbol y todas las disciplinas olímpicas. Comunicador social-periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Premios colectivos con EL COLOMBIANO Simón Bolívar (Deportes) y Rey de España (Conflicto urbano).

Luz Élida Molina Marín

Periodista de la Universidad del Quindío. Cuyabra hasta los huesos y mamá de un milagro llamado Mariana, amante de la salsa y apasionada por el deporte.

Juan Andrés Jiménez Galvis

Jairo “El Viejo” Patiño, a sus 48 años, continúa aferrado al fútbol. Podría llegar a Nacional como formador, club con el que fue dos veces cameón de Liga. Línea de Gol habló con él y aquí están sus reflexiones....

Wilson Díaz Sánchez
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