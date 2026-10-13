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Kevin Viveros: el hombre récord del fútbol brasileño; conozca las marcas del delantero criollo con el Paranaense

Después de su doblete ante Chapecoense, Kevin Viveros se afianza como el goleador del Brasileirao 2026.

  • Kevin Viveros, máximo goleador del Brasileirao con 21 goles. FOTO: Instagram Kevinviveros9
    Kevin Viveros, máximo goleador del Brasileirao con 21 goles. FOTO: Instagram Kevinviveros9
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Un colombiano está conquistando el fútbol brasileño, el de los pentacampeones del mundo. Kevin Viveros, delantero criollo de 26 años, está haciendo una temporada de ensueño con el Athletico Paranaense de Brasil, club al que llegó en agosto de 2025 para ayudarle a ascender desde la segunda división, y desde entonces se convirtió en su referente de ataque con velocidad, potencia, juego aéreo, agresividad y, principalmente, goles.

Anotaciones de toda clase, con piernas derecha, izquierda, de cabeza, de rebote, recibiendo centros en el área o la especialidad del vallecaucano, la corrida a espalda de los defensores con el balón. Con el doblete que marcó en la última fecha del Brasileirao el pasado lunes contra el Chapecoense en condición de visitante, llegó a 21 goles en el curso con el Paranaense, convirtiéndose así en el máximo goleador actual del fútbol brasileño.

“Era un partido difícil por la situación del rival, pero jugamos serios y necesitábamos los tres puntos. Gracias a Dios por los dos goles, sigo liderando la tabla de goleadores y trabajaré fuertemente para mantenerme ahí arriba”, declaró después del partido el delantero criollo.

Además de la magnífica actualidad que vive el de Buenaventura, su huella ya quedó en la historia del Brasileirao. Con 21 goles igualó la máxima cantidad de anotaciones hechas por un colombiano en un año de competición, la cual ostentaba en soledad Víctor Hugo Aristizábal durante la temporada 2003, cuando jugaba para el Cruzeiro. En cuanto a la primera temporada de Brasileirão para un extranjero, Kevin Viveros dejó obsoleta la marca de 20 tantos que consiguió Carlos Tévez en 2005.

El reto ahora es destronar a Germán Ezequiel Cano, quien en 2022 anotó 26 goles con la camiseta de Fluminense y se convirtió en el extranjero con más goles en un solo año de Brasileirão. Con 21 anotaciones, Viveros ya igualó la cantidad de tantos que le dieron la Bota de Oro del torneo el año pasado a Kaio Jorge, actual delantero del Cruzeiro.

También hay que decir que el fútbol colombiano tiene un lugar especial en el corazón del hincha de Paranaense, pues el máximo goleador extranjero del club es David Ferreira con 39 anotaciones, siete más de las que registró hasta el momento Kevin Viveros, quien suma 32. El próximo partido del “Furasao”, que tiene al “Tren” vallecaucano en la delantera, será el sábado 17 de octubre contra el segundo del torneo: Palmeiras.

Lea también: Yáser Asprilla no para de anotar con el Girona, esta vez fue contra Tenerife; vea aquí el gol

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¿Cuántos goles lleva Kevin Viveros en el Brasileirao y cómo se posiciona en la tabla de goleadores?
Kevin Viveros suma 21 goles en el curso actual con el Athletico Paranaense tras marcar un doblete ante el Chapecoense. Con esta cifra, el delantero colombiano se consolida como el máximo goleador actual del fútbol brasileño.
¿Qué récords históricos de colombianos y extranjeros ha roto o igualado Kevin Viveros en Brasil?
Con sus 21 anotaciones, Viveros igualó el récord histórico de más goles anotados por un colombiano en un año de competición en el Brasileirao, marca que ostentaba en solitario Víctor Hugo Aristizábal desde 2003 con el Cruzeiro. Asimismo, superó los 20 tantos que Carlos Tévez consiguió en 2005 como la mayor cantidad de goles para un extranjero en su primera temporada en el torneo.
¿Cuál es el próximo reto histórico que busca superar Kevin Viveros en el Brasileirao?
El siguiente objetivo de Viveros es superar el récord de Germán Ezequiel Cano, quien en 2022 anotó 26 goles con el Fluminense y se convirtió en el extranjero con más anotaciones en un solo año de el Brasileirao. Actualmente, al colombiano le faltan 5 tantos para alcanzar dicha marca.
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