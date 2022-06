Si bien el alcalde Quintero informó que se reanudarían las operaciones, la precisión que se compartió desde el Metro más temprano fue que la estabilización de la zona no había concluido. Cabe recordar que la semana pasada Andree Uribe, quien entonces fungía como alcaldesa encargada, explicó que las obras estructurales podían tardar hasta tres semanas.

Durante la mañana de ayer se habían comunicado los avances en los trabajos de mitigación, aunque se dijo que estos aún no concluían. Una pequeña tregua en medio de tanta llovedera permitió el vaciado de concreto necesario para solventar el hundimiento. Pero antes se acondicionó el terreno en donde cables de alta tensión y de fibra óptica se vieron afectados por la emergencia. Para los cables se tuvieron que construir unos cobertores, desde cero.

“Hay demasiada gente. El sistema alterno que pusieron es poco eficiente, y más en hora pico. Los otros días he cogido bus hasta Universidad, pero hoy —ayer— la fila está muy larga”, dijo Anderson Quirós, quien desde Acevedo trataba de llegar a Sabaneta. Su trayecto, de una hora habitualmente, se convirtió en uno de hora y 45 minutos.

“Mi esposo me traía en la moto, pero estuvimos metidos en un taco como media hora. Tuvo que arrimarme al metro. ¡Menos mal mi jefa entiende la contingencia!”, comentó. Otros, más cortos de tiempo, echaron a andar hasta Caribe. Con paraguas, chaqueta y reloj en mano, emprendieron una procesión que, a buen paso, duró 20 minutos.

“Hasta Caribe todo muy bien, pero de aquí para allá —norte de la ciudad— es un desastre”. Para llegar de Universidad a Tricentenario, un trayecto que solo tiene una estación de por medio, tardó casi una hora. “Hay muchos que ya saben dónde se bajan, pero hay otros que no. Están confundidos”, expresó.

La jornada de ayer comenzó muy temprano. El madrugón de muchos fue mayor para no llegar tarde al trabajo. También lo fue para quienes, como Roberto de Jesús Cartagena, salieron del suyo y trataron de llegar a casa. Él, empleado del sector de vigilancia, cogió metro en La Estrella a las 6:30 de la mañana. Una hora y media después, en Tricentenario, hacía de guía de los embolatados: “Vea, salga hacia el sur. A mano derecha están los buses”, decía. Aún no lograba llegar a Bello, su destino.

Alternativa fue insuficiente

Al interior de las estaciones, los guías del sistema trataron de lidiar con el desconcierto. Con parlantes y hasta megáfonos compartieron indicaciones. En Tricentenario fueron: “Si va para el sur, puede salir hacia la derecha y tomar bus hasta Caribe, o hacia a la izquierda y tomar integrado hasta Universidad”. Ambas rutas funcionaron gratuitamente, mediadas por un ficho amarillo que les permitía a los usuarios reintegrarse al sistema metro.

Los que no tomaron estas opciones o se fueron a pie, recorriendo la Autopista en sentido norte-sur, se dejaron conquistar por quienes viven su agosto por estos días. “Esa fila está demorada: $2.500 hasta Caribe. Vamos, vamos. Me quedan tres cupos. Solo dos. Vea: falta uno”, vociferaba un conductor particular. Mientras las filas se desgranaban, pasajero a pasajero, llegaban otros y decían: “A $2.000 para Caribe. Ya voy a salir. Pilas, que nos vamos”.

Pese a que la jornada fue traumática, las filas en la estación Caribe, que ahora hace de terminal, se movieron a buen ritmo. Eso sí: no faltó quien se bajó del bus antes de tiempo, como Carlos Arturo Gil, que empezó trayecto en Robledo, por el caos vehicular. La ciudad, hasta ayer, estaba sin pico y placa para motos y carros.

La fotografía de la mañana se repitió en la hora pico de la tarde. El viacrucis lo anticipó Anderson desde temprano, quien viaja de Sabaneta a Acevedo una vez sale del trabajo. “Y en las horas de la tarde, ni se diga: ha sido una pesadilla”. Tener el metro a medias, definitivamente, es un lujo que la ciudad no puede darse .