Tour 2.1 demuestra que la gente puede unirse y asumir compromisos por la ciudad

A las 11:50 a.m. de ayer, cuando el pelotón de ciclistas cruzó por debajo del puente de La Aguacatala, sobre la avenida Las Vegas y el intercambio vial del sector, los vehículos podían contarse con facilidad, algo inusual en un sector acostumbrado a las grandes congestiones, sobre todo los viernes al mediodía. El escenario parecía el de un día festivo o dominical.

Si bien la realización de la etapa del Tour 2.1 Colombia obligó al cierre de vías principales y avenidas de Medellín, un circuito que abarcó desde la carrera 80 hasta Las Vegas y desde la calle Barranquilla hasta La Aguacatala, lo que implicaba no poderse movilizar por estas calles y arterias, es innegable que la ciudadanía se volcó a participar del evento, a hacer como suyo el compromiso de dejar la mejor imagen de Medellín ante los ciclistas (extranjeros y nacionales), dada la talla internacional del certamen deportivo.

La gente, a pesar de que pudo circular por algunas vías, prefirió guardar sus carros y salir a las calles, en muchos casos en familia, en bicicleta o a pie, a observar y aplaudir a los deportistas.

Así lo confirmó el secretario de Movilidad de Medellín Humberto Iglesias. “La variación del tráfico acumulado hasta las 3:00 de la tarde fue de menos de 70.000 vehículos, un 17 % de disminución en relación con un viernes típico. Medellín demostró que si hay distintas formas de movilizarse, sin dejar de hacer las actividades diarias”.

Lo hizo Dionisio García, taxista, quien confesó que aunque no hizo más dinero del habitual, valió la pena hacer un alto para participar de la fiesta. “Vi que la gente supo responder a este reto y no me quise quedar atrás, esto es imagen para la ciudad”, dijo.

Victoria Becerra, médica, llegó a la glorieta de La Aguacatala a las 9:00 a.m. Y pese al calor y a las urgencias laborales, decidió quedarse hasta el mediodía para observar el paso de los ciclistas. Expresó que lo hizo porque este evento, más allá de la carrera, brinda un mensaje de optimismo.

“Medellín es una ciudad hermosa, pero también violenta. Y un evento deportivo como este les dice a los jóvenes que hay opciones, caminos para ser mejores”, comentó y añadió que el Tour 2.1 ha servido para mostrar “la calidad de personas que somos”.