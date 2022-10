No se sabía, en medio del aguacero y el rugido de la grúa que alzaba un enorme bloque, cuál de los presentes hacía más fuerza para que la maniobra no tuviera ningún contratiempo. Es que no era cualquier piedra la que se estaba moviendo, porque no todos los días se encuentra una roca sobre la que los antiguos pobladores de Itagüí tallaron dos misteriosas inscripciones hace casi dos milenios.

Mientras que doña Rosa Ochoa –visiblemente emocionada– le gritaba a la piedra “animándola” para que llegara a salvo a la plataforma de la grúa que la movía, un arqueólogo fruncía el ceño esperando que no hubiera más petroglifos debajo del pedrusco pues, de haberlos, se tendría que suspender la operación.