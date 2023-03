Tres semanas de paro en el Bajo Cauca: amenazas de paro y quejas de mineros

Sin embargo, los mineros se quejaron de que no hubo una reunión con ellos. Saúl Bedoya, el vocero del paro, dijo que no hay diálogo con el gobierno desde el 16 de marzo, cuando se reunieron en Bogotá con el ministro Alfonso Prada y otros miembros del gabinete. “Se nos ha dilatado el diálogo. Lo que pedimos es que nos dejen trabajar, no necesitamos ollas comunitarias”, comentó Bedoya.

Para este martes 21 de marzo se organizó una nueva reunión con los alcaldes de la subregión y el presidente. Será a las 4:00 de la tarde, en Bogotá. Víctor Perlaza, el alcalde de Zaragoza, dijo que fue el presidente quien los citó para hablar de la problemática, pero que los alcances son mayores. “Vamos a hablar de inversión social para la región, de educación. No es solo el tema particular, sino algo más global”, comentó el alcalde.