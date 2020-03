Últimos escalones educativos, aún esquivos para las mujeres

Pensar que las mujeres deben dedicarse a los oficios hogareños no solo afecta a aquellas que abandonan sus proyectos académicos: también a las que los continúan.

“El porcentaje mayoritario de mujeres en pregrado o especialización es un avance. Pero el análisis va más allá de las cifras”, señala Restrepo, porque además de preguntarse por cuántas mujeres están en la educación superior, vale la pena analizar los campos de estudio a los que se están dedicando.

Un informe sobre la calidad de vida de las mujeres de Medellín Cómo Vamos (MCV), indica que ellas estudian más ciencias de la salud (68,1 % vs 31,9 % de participación masculina); economía, administración y contaduría (60,2 % vs 39,8 %); agronomía, veterinaria y afines (57,3 % vs 42,7 %) y ciencias de la educación (54,2 % vs 45,8 %). Los hombres estudian más ingeniería, arquitectura y urbanismo (68,5% vs. 31,5% de las mujeres) y matemáticas y ciencias naturales (52,2% vs. 47,8%).

Restrepo indica que a esto se le denomina feminización de ciertas profesiones, condición que guarda relación con la brecha salarial que aún se mantiene entre géneros: las mujeres ganan, en promedio, 85 % del salario que devengan los hombres, según MCV.