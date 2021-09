La Secretaría de Medio Ambiente confirmó que, desde este jueves, adelanta labores de remoción, cargue, transporte y disposición del material desprendido en la zona. Este llega, hasta ahora, a los 50 metros cúbicos. También se ejecutan labores con retroexcavadora para liberar la tubería por donde fue canalizada la quebrada. Pese a esto, la dependencia y el despacho de Infraestructura Física no precisaron cuál será el plan de acción para que una emergencia no sea noticia de nuevo en Altavista. Las obras, según los habitantes, no deben reducirse a solo limpiar el desastre ocurrido.