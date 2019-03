Una paisa inventó las cédulas para mascotas

Si bien en Medellín, desde la Secretaría de Medio Ambiente, se promueve la instalación del microchip, que es como un grano de arroz que se introduce entre la piel del animal y que contiene los datos básicos de su residencia y los amos, no todas las mascotas lo tienen. Además, este necesita de un aparato lector que está en las veterinarias de la ciudad, pero muchas veces quien halla un perro perdido no se percata de que tiene el microchip y mejor lo suelta para que siga en la calle, expuesto a peligros y maltratos.

Desde 2017 hasta hoy se han expedido cerca de 3.000 cédulas de mascotas, incluso a ciudadanos del exterior. Como su proyecto es un emprendimiento que nació por amor a los animales, Viviana comparte las utilidades con fundaciones animalistas.

Silvia Ospina, reconocida en la ciudad por su labor en defensa de los animales, cuenta que por cada cédula expedida, Mi Maskott Id le entrega un porcentaje para su refugio.

“La cédula es fundamental cuando un perro se pierde. Yo se las tengo a varios animales, incluso a un gallo que se me vuela para la casa vecina y no quiero que en una de esas me lo dejen allá, sino que me llamen y me lo devuelvan”, cuenta Silvia.

Dice que incluso le parece más sencillo que el microchip, pues no siempre hay lectores cercanos, “además, el microchip es en realidad un número y con él hay que llamar a La Perla, que es la que busca al dueño, porque es la que tiene los datos, mientras que la cédula es más directa para contactarlo”, subraya Silvia .