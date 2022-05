El solo titular resume el desbarajuste en el que se convirtió Medellín: un auto judicial tumbó la designación del alcalde que había sido encargado tras la suspensión del titular. Ese inédito vacío de poder se dio ayer después de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió el decreto de nombramiento de Juan Camilo Restrepo. La Presidencia, por su parte, dijo anoche que por lo menos durante este puente festivo de elecciones no será elegida una alcaldesa encargada porque la decisión aún no quedó en firme. La medida cautelar, que avaló la Sala Primera de Oralidad dentro de una acción de nulidad electoral, se sustentaba en que el decreto de Presidencia que designó a Restrepo viola la Ley 1617 de 2013, la cual establece que en todos los casos en que corresponda al presidente designar el reemplazo del alcalde, deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular. El alcalde suspendido, Daniel Quintero Calle, pertenece al movimiento político Independientes y por eso, en consideración del Tribunal, el alcalde encargado debía ser del mismo movimiento. Explicó que como Restrepo Gómez no pertenece al movimiento Independientes es evidente la contradicción con la norma, por lo que era procedente la suspensión provisional del acto administrativo demandado. Una curiosidad acá es que diez días antes, el mismo Tribunal, pero en su Sala Segunda de Oralidad, había negado la suspensión provisional del mismo Restrepo en una demanda que tenía las mismas pretensiones. Boicot a un alcalde que solo duró 17 días Restrepo había adelantado ayer temprano una reunión con la Comisión de Seguimiento Electoral, antes de que fuera notificado de la decisión del Tribunal. Fue el epílogo de un agitado paso por la Alcaldía, a la que llegó el 11 de mayo cuando se posesionó. Siempre la tuvo cuesta arriba para gobernar porque, aunque llegó con un discurso de “unión” y de “fortalecer la institucionalidad”, se encontró con un gabinete beligerante lo que, a la larga, le restó maniobrabilidad para su gestión. Desde que se conoció su designación, los secretarios de Quintero empezaron una campaña de sabotaje, cuyo extremo fue cuando el secretario Privado bajó hasta el sótano en el ascensor de uso del alcalde y lo dejó bloqueado para que Restrepo no pudiera usarlo. Ese mismo secretario, Juan David Duque, fue el que envió una circular a los empleados para que no prestaran recursos al alcalde encargado, como una forma de boicotear cualquier acción de tipo administrativo. Restrepo tampoco tuvo respaldo del equipo de Comunicaciones, en cabeza del secretario Juan José Aux, para convocar a sus atenciones de prensa. Sus trinos y citaciones no se hicieron por los canales oficiales, como es común para respetar la línea de difusión de la administración, por lo cual fue necesario que un funcionario de carrera creara un chat con un nuevo grupo de prensa en Whatsapp para enviar invitaciones y declaraciones del alcalde (e). Aunque Restrepo se abstuvo de caer en las provocaciones del suspendido Quintero, su mensaje a la salida de la Alcaldía estuvo cargado de algunas pullas, muy sutiles, al alcalde. No en vano mencionó la unión entre el empresariado y el sector público, una relación que está rota desde que Quintero está en la alcaldía. “Soy un convencido de que ni el populismo, ni la posverdad, ni la polarización le hacen bien al desarrollo integral de una sociedad”, dijo Restrepo. También, haciendo alusión a Quintero, dijo que había llegado a la ciudad para “recuperar la formas perdidas”. Como era de esperarse, Quintero celebró la decisión del Tribunal y se burló del alcalde encargado. A través de Twitter, como suele hacerlo, publicó un meme de la camioneta de Restrepo saliendo de La Alpujarra. Por su parte, Restrepo dijo que dejaba “un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía” y que acataba la decisión del tribunal. “Tengo las manos limpias. Me voy tranquilo”, concluyó.

Quintero regresó rápido de su ‘exilio’ El suspendido alcalde Daniel Quintero reapareció muy pronto en un acto público en Medellín, luego de decir al principio de la semana que no volvería al país en caso de que las presidenciales favorecieran al candidato del Gobierno. Como dijo una cosa dijo la otra y horas después sostuvo que no dejaría solo a su equipo y que por esa razón regresaría a la ciudad. Como era de esperarse y una vez se enteraron de la decisión del Tribunal, Quintero y su gabinete salieron a celebrar. Muy a su estilo provocador, el mismo que mantuvo desde la llegada de Restrepo a la ciudad, dijo: “el usurpador se va”. Luego anunció una rueda de prensa en la plazoleta de la Alpujarra. Allí, una vez más rodeado de su gabinete y su círculo más cercano, la emprendió contra la decisión de la Procuraduría y le pidió al presidente Duque nombrar a alguien de la terna. “La Alcaldía estará en cabeza de una mujer de nuestro movimiento mientras obtenemos medidas cautelares que restablezcan el mandato popular”, dijo.

Decisión no está en firme: Presidencia El Gobierno Nacional reaccionó anoche a la decisión del Tribunal e informó que por lo menos durante este puente festivo de elecciones no será elegida una alcaldesa encargada de Medellín entre la terna presentada por el movimiento Independientes. Aunque el gabinete de la administración municipal solicitó celeridad en la elección de su reemplazo con alguien de dicho movimiento, el Gobierno Nacional adujo que falta que se haga una aclaración solicitada por el mismo Daniel Quintero al Tribunal. “Solicitó aclaración o adición del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que es necesario esperar a que el despacho judicial profiera la providencia que resuelva la aclaración del auto”, afirmó Daniel Palacios, ministro del Interior. Así las cosas, el Gobierno Nacional indicó que habiéndose cumplido apenas en la noche del jueves 26 de mayo varios requisitos faltantes en la presentación de la terna, la próxima semana empezará a analizar las hojas de vida de las postuladas y se les llamará a entrevista, para continuar el proceso que permita encargar a una alcaldesa. Dicha terna, que presentó Independientes el 18 de mayo de 2022, está conformada por las actuales secretarias de despacho María Camila Villamizar Assaf, de Gobierno; Jennifer Andree Uribe Montoya, de Salud; y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, de Servicios y Suministros. “Las personas ternadas, mediante comunicaciones del 20 y 24 de mayo de 2022 allegaron la información requerida de forma incompleta, y solo hasta el día 26 de mayo de 2022, mediante correo electrónico de las 9:27 pm allegaron la información faltante”, informó el Gobierno. Asimismo, el Ministerio del Interior hizo referencia a que actuó bajo el respeto de la ley en la designación de Restrepo como alcalde encargado, aun cuando los integrantes de Independientes y el propio Quintero han manifestado que el encargo debió darse a una persona del movimiento desde que se conoció la suspensión de este último por su presunta participación indebida en política.

Revive debate sobre la terna La insistencia para que el Presidente nombre a alguien de la terna revivió una pregunta que surgió cuando esta fue conformada: ¿quién debió enviar la terna: el grupo significativo de ciudadanos o el movimiento político? El alcalde Daniel Quintero ganó la Alcaldía el 27 de octubre de 2019 inscrito por el Grupo Significativo de Ciudadanos Independientes. Días después, el 6 de diciembre de 2019, se constituyó el Movimiento Independientes en una asamblea en la que participaron sus fundadores, entre ellos, el mismo Quintero, el hoy opositor Luis Bernardo Vélez, Álex Flórez y Juan Carlos Upegui. Quién debía presentar entonces la terna, ¿el Grupo Significativo de Ciudadanos o el Movimiento? Algunos abogados administrativistas plantean que hay inquietudes sobre en quién recae la titularidad de la postulación que podrían desembocar en irregularidades jurídicas. Juan Pablo Ramírez, miembro del Movimiento Independientes y exsecretario de Quintero, nos dijo hace dos semanas que quien presentó la terna fue el comité promotor del Grupo Significativo de Ciudadanos, que era el que estaba llamado a radicar la terna. Dijo que no habría lío legal porque el Grupo y el Movimiento tienen el mismo espíritu porque tras ganar la elección, el grupo se constituyó en organización política. “El CNE ha reiterado que en esencia son lo mismo: tienen el mismo logo, integrantes, la misma esencia. Quien la presente, sea uno u otro, es indiferente”, opinó. El abogado y diputado Luis Peláez considera que debió ternar el Grupo Significativo de Ciudadanos y no el Movimiento Político Independientes. “No han ternado por una simple razón: no tienen acuerdo programático de vacancia absoluta y además no firmaron los tres voceros la carta️, solo existen dos firmas. Y deben ser por los tres”, opinó. Otra pata más que le nace a este desbarajuste en que se convirtió Medellín.

El abogado de Tunja que ‘tumbó’ al alcalde encargado

Una demanda de nulidad electoral, presentada por un constitucionalista de Tunja, terminó tumbando ayer al alcalde encargado. Hablamos con Andrés Rodríguez Novoa sobre la demanda que agitó aún más las aguas en Medellín.

¿Quién es el abogado que demandó la designación de Juan Camilo Restrepo?

“Soy experto en Derecho Constitucional, dedicado a temas electorales, también trabajo con defensa de personas ante el Estado. No trabajo con asuntos civiles o penales. Soy litigante, egresado de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Fui campeón nacional de debate competitivo, tuve el honor de representar al país. No quiero que se entienda que lo que estoy haciendo tenga un fin partidista o político, quiero que se respete la ley. Mi partido político es la defensa del ordenamiento”.

¿Cuál es el objetivo de la demanda?

“Básicamente era lograr esa defensa de la ley, lastimosamente se tuvo que acudir a vías judiciales para que fuera efectiva. El señor ministro delegatario, con funciones presidenciales, incumplió la ley. No solamente no se puede hacer por el presidente sino por cualquier servidor público, más aún por las cabezas del Gobierno Nacional. Por fortuna el Tribunal Administrativo consideró que en efecto había una desatención de la ley que requería una medida urgente. No es la sentencia del proceso, apenas se tomó una primera decisión con efectos inmediatos. La persona que llegue a reemplazar a Juan Camilo Restrepo debe ser del movimiento político de Daniel Quintero Calle, de lo contrario seguirá presentándose esa desatención de la ley”.

¿Tiene vínculos con partidos políticos?

“Ninguna vinculación. No he tenido contacto alguno ni con la alcaldía de Medellín, ni con la Gobernación, ni con la Secretaría de Gobierno, ni el alcalde encargado, ni con el alcalde Daniel Quintero. No tengo ninguna relación política o familiar con nadie vinculado, ni milito”.

¿Cómo termina entonces un abogado de Tunja tumbando un alcalde de Medellín?

“Las maravillas de la virtualidad. Este mérito no es de un abogado. Obviamente puse unos argumentos que convencieron al Tribunal, pero lo habría podido presentar cualquier persona sin importar el departamento. Tenemos que dejar de lado la idea de que la defensa de la ley es solamente para los que están siendo afectados”.

¿Qué efectos tiene la medida cautelar decretada?