Se trata del artículo 6, que dice que la plata que se reciba de la venta de las acciones, que puede ser entre 2,5 y 2,8 billones de pesos, podrá destinarse a “una o varias cuentas de destinación”. Sebastián López, concejal del Centro Democrático, dijo que no se iban a dejar “meter conejo” con este cambio. El asunto radica es que su partido había hecho unas sugerencias para votar positivo el proyecto y, consideran sus miembros ahora, la inclusión del artículo 6 contraria lo que habían pedido.

El contexto, brevemente, es el siguiente. El expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, sorprendió el pasado 29 de agosto al instar a su partido a votar positiva la venta, teniendo en cuenta su conocida controversia con Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. En esa línea, el partido presentó cinco recomendaciones para votar sí.

La primera condición del Centro Democrático, y tal vez la más importante, era que el dinero obtenido de una eventual venta se destine, en su totalidad, a un proyecto de inversión estratégica que haga parte de los activos de propiedad de EPM. Pues bien, para el concejal López el artículo 6 va en contra de esa pretensión. “Eso, que incluyeron sin nosotros entender por qué, contraria lo que habíamos pedido y está no tiene concordancia con los otros artículos. Si no se retira, votaremos negativo”, precisó López.

Por su lado, el corporado Alfredo Ramos, también del Centro Democrático, expresó que no ha sido posible dejar de lado la desconfianza alrededor del proyecto de acuerdo, pues, según él, no tienen la certeza de que la administración cumpla con la totalidad de las condiciones. “Queremos aportar al proyecto de ciudad, pero eso no significa que porque entonces aceptaron una proposición será suficiente para nosotros apoyarlo”, indicó.