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Así será el primer puerto para drones de Colombia: estará en el “Pentágono” de Medellín

Esta novedosa infraestructura funcionará como un puerto para drones que será único en Colombia.

  • Se estima que el nuevo C5i, o “Pentágono paisa”, tenga un costo de $205.437 millones. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Se estima que el nuevo C5i, o “Pentágono paisa”, tenga un costo de $205.437 millones. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 2 horas
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Medellín se convertirá en la primera ciudad del país en habilitar un vertipuerto, una infraestructura de vanguardia que hará parte del C5i que se construye en el centro de la ciudad.

Este innovador espacio, que se espera comience a funcionar el próximo año, consiste en un puerto para drones que será único en Colombia y que servirá de base para desplegar una flota de estos aparatos para realizar labores de patrullaje y apoyo a la Fuerza Pública y los organismos de socorro.

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Durante una sesión en el Concejo de Medellín realizada este sábado, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, precisó que el vertipuerto estará ubicado en el noveno piso del C5i.

“El vertipuerto será la plataforma de despacho automatizado del sistema de drones. Este es un proyecto totalmente nuevo, pionero en el país. Estamos hablando del primer vertipuerto de Colombia y lo estamos trabajando directamente con la Aeronáutica Civil, que se ha sumado precisamente también con la Fuerza Aérea y también de la mano de Ruta N, para tratar de tener ahí no solamente el sistema de drones sino también el sistema de antidrones”, expresó el funcionario.

Además de permitir el despegue y el aterrizaje de los drones y otros vehículos aéreos, los vertipuertos son infraestructuras pensadas para cargar las baterías de estos artefactos y en general proporcionarles un espacio seguro.

De igual manera, a diferencia de los helipuertos, el vertipuerto está pensado para prestar servicio a aeronaves eléctricas y operar en zonas urbanas densas.

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Este será uno de los espacios que hará parte del futuro C5i o también conocido como el “Pentágono Paisa”, una infraestructura que se construye en Barrio Triste y en el que se unificarán las diferentes instituciones de la Fuerza Pública y de los organismos de socorro que operan en Medellín.

En total serán más de 3.830 metros cuadrados de espacio en el que funcionarán la línea de atención de emergencias 123, el Centro Automático de Despacho de la Policía, la agencia de la Secretaría de Salud de Medellín para la atención de emergencias, el Centro de Control de la Secretaría de Movilidad, el Dagrd, entre muchas otras dependencias.

InfogrÃ¡fico
Así será el primer puerto para drones de Colombia: estará en el “Pentágono” de Medellín

Si bien este proyecto ya se había pensado desde la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, entre 2016 y 2019 —alcanzando incluso a tener licencia— la obra no fue continuada en el pasado cuatrienio y se retomó nuevamente en este gobierno.

Pese a que solamente desde el punto de vista del edificio se estima un costo de $205.437 millones, el secretario Villa Mejía señaló que el rubro total llegará a los $300.000 millones, incluyendo los equipamientos de última tecnología que se están implementando.

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“No se trata solamente de tener ‘el coco’, la tecnología, sino un nuevo modelo de gestión y de gerencia de la seguridad y de las atenciones a las emergencias”, dijo Villa.

“Lo que uno ve hoy en el 123 son varias agencias, pero cada agencia es más independiente de la cuenta. Desde los perfiles, la contratación, el reporte. Debe haber un centro de comando unificado, donde exista un verdadero control”, agregó el funcionario distrital.

De igual forma, la Secretaría señaló que la proyección para este gobierno es añadir a las 3.220 cámaras de seguridad que ya operan, unas 1.585 nuevas, para un total de 4.805 cámaras tipo LPR, PTZ, fijas y multisensor.

Durante el informe presentado este sábado, la Secretaría apuntó que, con corte al pasado 13 de marzo, el C5i tiene un porcentaje general de avance del 8% y la meta es ponerlo en funcionamiento en el primer trimestre de 2027.

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