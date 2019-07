Federico Gutiérrez, más viajero que sus tres antecesores

“Es parte de la estrategia de internacionalización de Medellín, acogida en administraciones pasadas. Todos los alcaldes han viajado y lo seguirán haciendo”, explicó Manuel Villa, secretario Privado de la alcaldía.

El funcionario indicó que esto permitió que la ciudad, en tres años y medio, recibiera 34,91 millones de dólares en cooperación extranjera, un acumulado de 1.038 millones de dólares en inversión directa, la generación de 12.272 nuevos empleos y 78 proyectos impactados con cooperación de otros países.

Uno de los logros fue la alianza con el gobierno de Corea del Sur, por un valor de 12,5 millones de dólares para movilidad inteligente, que incluso fue destacado por Múnera.

Villa también mencionó que la presencia del alcalde en citas extranjeras ha catapultado el arribo de turistas a Medellín, pues en el cuatrienio han llegado cerca de 2.700.000 visitantes. Así como también la realización de 331 eventos que han dejado una derrama de 100 millones de dólares para la ciudad.

Entre estos destacan: Foro Económico Mundial (WEF) 2016, Smart City Business 2018, la Asamblea OEA 2019 y el World Cities Summit 2019.

No obstante, la concejala Múnera criticó el gasto y agregó que desde la dirección de la Agencia de Cooperación Internacional (ACI) se han destinado 211 millones de pesos en viajes al exterior.

La corporada señaló que los nuevos empleos no siempre se materializan en Medellín porque las empresas llegan a establecer sus sedes a otros municipios del Valle de Aburrá.

Citó el caso de Ilunión, una lavandería industrial que dio trabajo a 150 personas, pero en La Estrella, donde abrió puertas en 2018, y no en la capital antioqueña.

Citando fuentes del Dane nacional, Múnera dijo que el turismo apenas alcanza el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo cual no se explica tantos viajes para un aporte que no es tan alto para el desarrollo de la ciudad. No obstante, la cifra del PIB para Medellín en turismo es del 8,24%, según Fenalco y Colmayor, a enero de 2019, y se generan 290.000 empleos aproximadamente en ese sector.