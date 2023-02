El congelamiento en la tarifa de los peajes decretado por el Gobierno Nacional, que calmó los ánimos del sector transportador, tiene a los proyectos 4G de Antioquia con los pelos de punta. Firmas como Vías del Nus ya sacaron el banderín rojo, alegando que este año dejarán de entrar $30.000 millones necesarios para la operación del corredor. Pero lo más grave es que tres proyectos de este tipo aún tienen frentes de trabajo activos en el departamento y la ejecución de las obras a futuro podría estar en riesgo.

Aunque el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha expresado que el no aumento con base en el incremento del IPC se solucionará a través de los cobros por valorización y plusvalía, desde las concesionarias sostienen que la ruta no es tan expedita como debería. Si bien Pacífico 1, Magdalena 2 y Conexión Norte —proyectos que aún no concluyen— decidieron no pronunciarse sobre el particular, conocimos que hay preocupación en el sector por la reducción del flujo de caja para ejecutar los trabajos.

Lo que ocurre es que los impuestos que propone el ministro Reyes para mitigar el congelamiento de las tarifas, que podrían representar un recaudo entre los $18 y $25 billones, aún están en estructuración y las iniciativas viales requieren liquidez. Esto, afirma Ricardo López, gerente de Vías del Nus, ha generado nerviosismo entre la banca internacional, que soporta los créditos de las concesiones, y tiene en apuros los cierres financieros de otros proyectos de infraestructura vial.

El cambio del modelo de financiación para este año en los corredores a cargo de la ANI y el Invías también podría resultar en liquidaciones aceleradas de los contratos de concesión por incumplimientos. Esto, dice José Fernando Villegas, director del capítulo Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, podría costarle montos millonarios al Estado colombiano. “El nerviosismo es total, hasta el punto de querer salir del negocio”, sostiene.