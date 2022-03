“En una ventanilla, después de hacer una larga fila, nos dicen que van a intentar reubicar el vuelo, pero no nos dan más información. No estamos enterados de nada, vamos a pasar a la otra ventanilla a ver qué solución nos dan”, agregó Caballero.

Derlyn Laverde, otra pasajera que tenía un vuelo programado a Lima, Perú, con Latam, fue notificada de la cancelación de su vuelo este martes; sin embargo, asegura que hay poco personal atendiendo las dudas de los viajeros.

“Estoy con una niña de dos años que está inquieta y no hay personal de la aerolínea que nos brinde ayuda preferencial o que nos ayude a solucionar las dudas. Mi esposo llamó a la línea de atención al cliente y le dijeron que no sabían del inconveniente pero que lo mejor era no programar vuelos hoy ni mañana, pero hace un rato me ofrecieron viajar a la medianoche a Bogotá, hospedarme en un hotel y viajar mañana, pero prefiero quedarme acá porque tengo familia acá, hay mucha confusión”, relató la mujer.