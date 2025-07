El presidente del conjunto verdolaga también habló de la realidad actual. “Es un anhelo mío, pero entender cómo podría funcionar, dónde podría funcionar... Lo hablamos mucho con los jefes y con la junta directiva dónde pudiera llegar a ser y ese es uno de los primeros interrogantes grandes porque un mejor espacio que el Atanasio (Girardot) no existe, y crear todas condiciones de transporte público, de conveniencia en los barrios de Medellín, de capacidad, de todo lo que tiene el estadio positivamente más la historia y el cariño que le tiene la gente, no es sencillo”.

Y prosiguió: “Lo que digo con el equipo es entender y si al final la respuesta es no, pues será no, pero sí queremos y pienso que un equipo como Nacional tiene que entender muy bien ese negocio para saber si se mete o no se mete. Ese es el gran problema que existe hoy en Medellín. La tierra en Medellín es muy costosa y competís contra vivienda y comercio. Entonces, se hace muy complejo que el negocio funcione cuando invertís en esos terrenos para hacer un estadio que digamos lo monetizas en puntos muy particulares de la semana. Pero que tenemos que pensar bien para entender si funciona o no el negocio”, finalizó.