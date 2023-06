Un lío jurídico de más de 10 años tiene en medio de la zozobra a más de 30 familias que viven en el edificio Bosques de la Sierra, en Itagüí. El último capítulo ocurrió ayer, en la mañana, cuando se dispuso un operativo para el desalojo de un apartamento. Luego de una negociación entre las partes, se suspendió el trámite para el 13 de junio. Pero el problema continúa.

La historia es así. Las familias llegaron al edificio en 2010, ayudados por un subsidio de vivienda. Es decir, la Alcaldía de Itagüí ponía una parte y los compradores ponían el resto. Esa plata se la entregaron a un tercero y este, a su vez, debía darla a Abocol Ltda, la constructora del proyecto.

Los nuevos propietarios se enteraron, casi tres años después, que la constructora no había recibido el dinero. Desde entonces comenzaron a reclamarle a esa persona, pero esta no les dio respuesta y, dicen, hace tres años, cuando se vio acorralada, se fue para España. Desde 2013 hay un proceso en la Fiscalía por estafa, pero no ha avanzado y los propietarios están hoy a la deriva.