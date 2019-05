65.093 robos se cometieron entre enero y marzo en Colombia

Un empleado particular, soltero, de 27 años, universitario, que camine por una calle de alguna ciudad colombiana un viernes en la madrugada tiene las más altas probabilidades de ser víctima de un atraco que cualquier otro ciudadano colombiano. Así se desprende de un informe de la Dijín que revela que en los tres primeros meses del año se conocieron 65.093 denuncias por robo a personas en el país.

Los solteros han sido los más afectados por este delito, indica el documento. De este grupo poblacional han llegado el 58% de las denuncias, es decir, 38.248 atracos en el país. De ese total, las autoridades reportan que en Cundinamarca (incluida Bogotá) se presentó el 47% de los casos, siendo del departamento con más robos no solo a solteros sino también a casados, viudos, personas en unión libre, divorciados y separados.

Del consolidado de robos, Bogotá es la ciudad en la que más robos se cometieron entre enero y marzo de este año: 29.220 casos, lo que indica que al día hubo 328 atracos, es decir, que cada hora, en promedio, 13 habitantes de la capital son víctimas de algún tipo de hurto.

Medellín tuvo 5.194 atracos, Cali reportó 4.339, mientras que en Bucaramanga 1.407 y Cartagena, 1.065. Si se suman las denuncias de estas ciudades apenas es el 41% de la cantidad de robos que se reportaron en la capital del país. El documento da cuenta de que en la Colombia urbana se presentó el 96% de hechos.

En contexto: A la cárcel joven que sería responsable de 7 robos en un mismo día

Por género, los hombres han sido víctimas en 37.089 hechos (57%) y las mujeres en 27.967. Los 37 casos restantes del total nacional los afectados no reportaron dicha condición. El informe precisa que Vichada, Caquetá, Casanare, Huila y Amazonas son los departamentos en los que las mujeres han señalado ser más blanco de robos que los hombres.

En el país no solo roban colombianos. La lista de extranjeros que denunciaron ante las autoridades este delito la encabezan los venezolanos (464), seguidos de los estadounidenses (83), españoles (24), mexicanos (21), alemanes (19) y franceses (19). De los 2.028 ciudadanos de otro país que cayeron en manos de ladrones nacionales, 675 fueron hurtados en Bogotá, 189 en Antioquia, 164 en Atlántico y 156 en el Valle del Cauca.

Sobre el empleo de armas, el informe tiene un vacío ya que en 22.684 los denunciantes no reportaron el uso de alguna de ellas. Mientras que en 18.899 las víctimas manifestaron que los delincuentes no utilizaron alguna, lo que hace pensar a los investigadores que los métodos empleaos fueron el raponeo o el tan mentado ‘cosquilleo’ que es cuando la persona no se percata de la comisión del delito.

En 11.363 los ladrones intimidaron a sus víctimas con arma blanca y en 7.465 con arma de fuego.

Lea también: En el primer trimestre robaron 9.610 residencias en Colombia

En Antioquia y Valle del Cauca, por ejemplo, usaron más armas de fuego que blancas. El informe indica que, en las calles antioqueñas, 1.560 personas fueron víctimas de robo mediante la intimidación con algún tipo de pistola o revólver. En el Valle esa cifra alcanzó los 1.569.

Los jueves, viernes y sábados el índice de robos en el país está por encima de las diez mil denuncias. Durante estos días del primer trimestre del año se concentró el 47% de los atracos, es decir 30.748. Los martes y los miércoles las cifras están por encima de los 9.600 casos y en los lunes de ese mismo periodo se cometieron 8.217.

Los domingos tienen una reducción significativa y tan solo hubo 6.667 hechos que se reportaron entre enero y marzo de este año. Incluso, esa cifra esta por debajo del promedio diario que alcanzó 9.299.

Los viernes es cuando los ladrones más emplean armas blancas, pero los jueves se valen más de armas de fuego para cometer sus fechorías. Los viernes, además, son los días en los que menos roban en Bolívar y Quindío, como ha sido la tendencia en el resto del país.

En cuanto a edad, el informe precisa que, en 22.031 oportunidades, los ladrones atacaron a personas entre los 20 y 29 años. De hecho, el grupo etario más afectado es el de personas que tienen 27 años ya que de esta edad se reportaron 2.328 personas víctimas de hurto, seguidas de las que tiene 25 con 2.316.