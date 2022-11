Durante la imputación de cargos a cinco policías señalados de permitir que detenidos agredieran a Juan Pablo González en la URI de Puente Aranda, en Bogotá, la Fiscalía entregó detalles sobre el asesinato del hombre sindicado de abusar de una menor de edad en Transmilenio.

En la audiencia el vocero del ente investigación aseguró que los integrantes de la Policía Nacional responsables de custodiar a González pudieron impedir que los privados de la libertad lo lesionaran, torturaran y le quitaran la vida, pero no quisieron hacerlo.

“No usaron su voz, ni su fuerza de mando, no provocaron una alerta para convocar la presencia de más fuerza para impedir el hecho, no se opusieron, no dieron una orden de detención, al contrario, fueron permisivos”, expuso la Fiscalía al respecto.