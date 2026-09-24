A Los Pachenca se les cierra el cerco: van más de 13 capturados y aumentan operativos con la DEA

En la segunda operación, denominada Kratos, la Dirección Antinarcóticos, con apoyo de la DEA , “capturó en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos. La investigación estableció una conexión de esta organización con el cartel de Sinaloa, a través de alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’. La red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia EE. UU. y lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”, reportó el jefe de Estado.

El presidente Abelardo de la Espriella informó este jueves: “Hoy golpeamos en dos operaciones a los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (‘los Pachenca’). En Santa Marta y Ciénaga, la Policía y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias Yolima, compañera sentimental del narcoterrorista ‘Pinocho’, cabecilla principal de la estructura. Se incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de $29 millones. También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de ‘Pinocho’”.

La captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, la cónyuge de uno de los máximos líderes de “los Pachenca”, Fredy Castillo Carrillo (“Pinocho”), marca el golpe más reciente de las autoridades contra la organización criminal que instigó el paro armado en la Costa Caribe.

Según él, la detención de Yolima Murgas hace parte de un cerco contra los familiares de los cabecillas del grupo, que actúan como testaferros o cómplices. “Voy a acabar con esta estructura criminal. ‘Pinocho’ tiene las horas contadas. Él y los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde”, amenazó.

Mientras tanto, Santa Marta intenta volver a la normalidad en medio del paro armado, que inició el pasado lunes. Las calles, que venían tan vacías como en la pandemia, están volviendo a tener transeúntes; el comercio regresa gradualmente y la Fuerza Pública sigue haciendo presencia en puntos clave, como el Mercado Público de la ciudad.

“Nos encontramos en el Mercado Público acompañando a cada uno de los comerciantes a abrir sus establecimientos”, dijo la gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra, en compañía de miembros de la Fuerza Pública que hacen presencia en el sector. El personal incluye tropas de la Segunda Brigada del Ejército, personal de la Policía Metropolitana y agentes del Gaula para prevenir la extorsión.

“Por segundo día consecutivo, toda la Gobernación despacha y encabeza el recorrido por el mercado público y los comercios aledaños, acompañando la reapertura y el restablecimiento de las actividades. Comerciantes y ciudadanía; retomen sus actividades con tranquilidad y seguridad”, dijo. También se conocieron unos videos de la tarde del miércoles, en el que los turistas de la playa de El Rodadero aplaudieron a soldados que patrullan el sector.

En la noche del 23 de septiembre, “los Pachenca” anunciaron el fin del paro en el Magdalena y La Guajira para las 7:00 a.m. del viernes 25. En un comunicado, los delincuentes le echaron la culpa a “las actuaciones de la Fuerza Pública y de las decisiones adoptadas por el Gobierno frente a la organización”.

Santa Marta y Riohacha llevan años bajo el dominio de ese grupo criminal. Sus líderes se paseaban como amos de la zona, extorsionando, secuestrando, matando e imponiendo sus propias reglas. Solo durante el primer semestre de 2026 se reportaron 62 casos de extorsión y 400 de amenazas en Santa Marta, casi 50 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El paro armado empezó después de que la Policía diera de baja a alias Cholo, jefe militar de “los Pachenca”, el pasado domingo. Desde inicios de la semana hubo alteraciones al orden público. Se vieron escenas en las que encapuchados obligaron a los habitantes a cesar sus actividades y a cerrar el comercio. Quemaron vehículos y dispararon por las calles para aterrorizar a la población.

De la Espriella ordenó militarizar a Santa Marta. “La instrucción a nuestra fuerza pública es contundente. Blindar la región, recuperar el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad”, dijo. Luego acompañó un patrullaje por la ciudad, rodeado de escoltas, con chaleco antibalas y pistola en cinto.