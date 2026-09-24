¿Mucho calor o qué? Las autoridades ya se están alistando para la segunda temporada de lluvias en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estableció lineamientos de prevención y preparación para la segunda temporada de lluvias, que tendrá como epicentro principal las regiones Andina, Caribe y Pacífica.
Las medidas, que fueron publicadas a través de la Circular 085 del 18 de septiembre, buscan atender una temporada de lluvias que estará altamente influenciada por la evolución del fenómeno de El Niño.
Esta circular establece 38 acciones, entre las que se encuentra la actualización de los escenarios municipales y departamentales de riesgo por movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y vendavales.
Estos análisis deben considerar la posibilidad de lluvias intensas y de corta duración sobre zonas afectadas por incendios forestales.