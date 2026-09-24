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¿Mucho calor o qué? Las autoridades ya se están alistando para la segunda temporada de lluvias en Colombia

La UNGRD envió una serie de recomendaciones a los gobiernos locales, esperando la segunda temporada de lluvias que empezaría a finales de septiembre.

  • Los científicos creen que el fenómeno de El Niño podría afectar la cantidad de lluvia, con menores precipitaciones. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
    Los científicos creen que el fenómeno de El Niño podría afectar la cantidad de lluvia, con menores precipitaciones. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
Colprensa
hace 2 horas
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estableció lineamientos de prevención y preparación para la segunda temporada de lluvias, que tendrá como epicentro principal las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

Las medidas, que fueron publicadas a través de la Circular 085 del 18 de septiembre, buscan atender una temporada de lluvias que estará altamente influenciada por la evolución del fenómeno de El Niño.

Esta circular establece 38 acciones, entre las que se encuentra la actualización de los escenarios municipales y departamentales de riesgo por movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y vendavales.

Estos análisis deben considerar la posibilidad de lluvias intensas y de corta duración sobre zonas afectadas por incendios forestales.

Además, también ordena monitorear las cuencas y microcuencas, especialmente aquellas con antecedentes de eventos asociados a condiciones lluviosas.

Esta normativa insta a identificar e intervenir puntos críticos de riesgo para proteger la vida y la seguridad de las personas, los animales de compañía, los animales de producción y la fauna silvestre.

La entidad destacó que, en condiciones climatológicas normales, la segunda temporada de lluvias en Colombia suele presentarse entre mediados de septiembre y diciembre, con mayores precipitaciones durante octubre y noviembre, especialmente en departamentos de las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

Sin embargo, de acuerdo con información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante julio y agosto se registró un marcado déficit de lluvias en amplios sectores de estas regiones, condición que se extendió durante las primeras semanas de septiembre.

Además, los organismos internacionales de monitoreo climático también prevén que El Niño continúe consolidándose durante las próximas semanas y alcance su mayor intensidad hacia finales de 2026.

Este escenario podría generar una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas en buena parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

En ese sentido, las autoridades prevén que durante la segunda temporada de lluvias los acumulados de precipitación se ubiquen por debajo de los promedios históricos esperados para el último trimestre del año.

No obstante, la Ungrd advirtió que esta disminución no elimina la posibilidad de eventos hidrometeorológicos. Durante este periodo pueden presentarse lluvias intensas y de corta duración, acompañadas de tormentas eléctricas.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: El fenómeno de El Niño también es una amenaza para la salud de las personas.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuándo comienza la segunda temporada de lluvias en Colombia en 2026?
La segunda temporada de lluvias suele presentarse entre mediados de septiembre y diciembre, con los mayores niveles de precipitación en octubre y noviembre. Para 2026, la Ungrd advierte que las lluvias podrían estar por debajo de los promedios históricos debido a la evolución de El Niño.
¿Qué regiones de Colombia tendrán mayor impacto durante la segunda temporada de lluvias?
Las regiones Andina, Caribe y Pacífica son las principales zonas contempladas en los lineamientos de prevención y preparación de la Ungrd para esta temporada.
¿Cómo afectará el fenómeno de El Niño a la segunda temporada de lluvias de 2026?
El Niño podría provocar una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas en buena parte del país, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Los organismos internacionales de monitoreo climático prevén que el fenómeno continúe consolidándose y alcance su mayor intensidad hacia finales de 2026.
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