¿Mucho calor o qué? Las autoridades ya se están alistando para la segunda temporada de lluvias en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estableció lineamientos de prevención y preparación para la segunda temporada de lluvias, que tendrá como epicentro principal las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Las medidas, que fueron publicadas a través de la Circular 085 del 18 de septiembre, buscan atender una temporada de lluvias que estará altamente influenciada por la evolución del fenómeno de El Niño. Esta circular establece 38 acciones, entre las que se encuentra la actualización de los escenarios municipales y departamentales de riesgo por movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y vendavales. Estos análisis deben considerar la posibilidad de lluvias intensas y de corta duración sobre zonas afectadas por incendios forestales.

Además, también ordena monitorear las cuencas y microcuencas, especialmente aquellas con antecedentes de eventos asociados a condiciones lluviosas. Esta normativa insta a identificar e intervenir puntos críticos de riesgo para proteger la vida y la seguridad de las personas, los animales de compañía, los animales de producción y la fauna silvestre. La entidad destacó que, en condiciones climatológicas normales, la segunda temporada de lluvias en Colombia suele presentarse entre mediados de septiembre y diciembre, con mayores precipitaciones durante octubre y noviembre, especialmente en departamentos de las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Sin embargo, de acuerdo con información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante julio y agosto se registró un marcado déficit de lluvias en amplios sectores de estas regiones, condición que se extendió durante las primeras semanas de septiembre. Además, los organismos internacionales de monitoreo climático también prevén que El Niño continúe consolidándose durante las próximas semanas y alcance su mayor intensidad hacia finales de 2026. Este escenario podría generar una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas en buena parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

En ese sentido, las autoridades prevén que durante la segunda temporada de lluvias los acumulados de precipitación se ubiquen por debajo de los promedios históricos esperados para el último trimestre del año. No obstante, la Ungrd advirtió que esta disminución no elimina la posibilidad de eventos hidrometeorológicos. Durante este periodo pueden presentarse lluvias intensas y de corta duración, acompañadas de tormentas eléctricas. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: El fenómeno de El Niño también es una amenaza para la salud de las personas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS