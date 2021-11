Fajardo, el discurso tibio se empieza a calentar

“En el fondo no hay ningún cambio ni de postura ni de discurso, pero sí de método. Las posiciones no son nuevas, todas son consistentes con lo que él ha sido, pero está en una posición mucho más consciente sobre la necesidad de comunicar en campaña”, comentó Santiago Londoño, quien fue un colaborador cercano del precandidato.

Posturas en el centro

Del voto en blanco a la vocería

8 a.m del domingo 27 de mayo de 2018, en la Mesa 8 del puesto de votación de la institución educativa Inem, de Medellín. Desde ese puesto de votación en el que siempre ha sufragado, el exgobernador de Antioquia partió rumbo a Bogotá para conocer el resultado de la primera vuelta.

En el preconteo de votos empezó segundo, pero los tarjetones fueron arrojando una segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro. Para entonces, Fajardo no tomó postura entre uno u otro y dejó su silencio en un “voto en blanco”.

“Tenía claro que iba a votar en blanco”, dijo, y relató que escribió una carta en la que enlistó sus motivos para permanecer en el centro de esa definición. Casi cuatro años después, el electorado ve a un Fajardo que pasa del mutismo a llamar a los candidatos a dialogar sobre un acuerdo programático para el 2022.

Quienes lo rodean le expresaron que necesita divulgar sus posturas sobre temas de la coyuntura. Cuatro años después de que las opiniones omitidas le valieran el calificativo de “tibio”, en la agenda del precandidato se leen perspectivas más contundentes.

Sobre ese cambio de metodología en campaña, Fajardo le respondió a EL COLOMBIANO que “las convicciones claras siempre han estado. De mí no escucharán propuestas que no se puedan cumplir, que suelen ser las que más suenan. Estamos más activos en las redes sociales, eso me ha gustado mucho. Pero he seguido una línea coherente y consistente desde hace 22 años”.