Abastecen el país, pero pasan hambre en la vía

Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, confirmó que efectivamente a raíz de la pandemia; restaurantes, hoteles y talleres están cerrados.

“Ha sido muy desgastante poder continuar con las labores de mantenimiento de los vehículos. Estamos presentando dificultades por los robos y saqueos de los camiones de carga, en especial en la Costa. Los roban aún estando en movimiento. Todas estas inquietudes ya las hemos puesto en conocimiento del Viceministerio de Transporte”.

Agregó que el Gobierno busca garantizar el abastecimiento a como dé lugar, “¿eso qué implica?, que los conductores tengan una serie de riesgos alrededor de la pandemia”.

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, la cual tiene 17 seccionales en todo el país y cerca de 200 mil conductores afiliados, indicó que están trabajando sin una sola garantía, “nuestros camioneros no tienen un seguro de vida y la ARL no cubre el coronavirus, si se nos llega a enfermar alguno, ¿quién responde?. Le hemos pedido al Ministerio de Transporte crear unos puestos de salud en la carretera, al menos en los que se tome la temperatura”.

Medrano indicó que lo que sí han hecho es que se crearon unos puntos seguros donde está la Policía de Carreteras revisando los carros a ver si los camiones van bien. “Vale más la máquina que el ser humano. Entonces lo que tiene que hacer el conductor y el propietario es que van terminando los recorridos y van guardando las mulas. No podemos seguir corriendo riesgos. Si no se toman las medidas necesarias, el transporte de carga se va a paralizar. Lamentablemente, si el Ministerio no se pone a tono, no habría otra opción”.

Entretanto, Juan Miguel Durán, presidente de Colfecar, explicó que esta es una situación que golpea al sector ya que las empresas han registrado disminuciones en sus operaciones debido a que bajó la carga de diferentes productos de aseo y alimentos. “Aún no tenemos cuantificados los impactos económicos de esta situación, pero consideramos que los efectos más fuertes se verán en las próximas semanas. Sin embargo, seguiremos en nuestro compromiso de garantizar el abastecimiento”.

Durán indicó que hay un gran número de transportadores se sienten preocupados por su salud y la de sus familias. “Por eso respetuosamente solicitamos que se les dé la tranquilidad, en cuanto a la atención y debida cobertura ante el covit-19 por parte de las ARL y las EPS”.

Según el Gobierno y con el fin de garantizar la operación y la seguridad de los conductores se dispuso de 29.000 integrantes de las Fuerzas Militares, quienes estarán realizando operaciones de control fronterizo, mientras que para el control de las vías se implementaron 70 caravanas de seguridad e instalaron 306 puestos de la Policía de Tránsito con 7.000 uniformados y 519 del Ejército con más de 13.000 soldados.

Volviendo al volante

Javier López, un camionero que hace la ruta entre Bogotá y Buenaventura, dice que entre lo bueno que ha pasado es que se disminuyó la piratería, les rinde más el trayecto y no hay pago de peajes. Pero vuelvo con el tema de la comida.

“Nuestra propuesta es que se organicen algunos puntos de expendido de comida para algunos transportadores en la carretera, ya que este es un tema que está complicado”.

Frente a los controles, cuenta que se ha encontrado un par de veces un puesto de la Policía en Loboguerrero, pero que no es constante. “Este virus no descansa ni un domingo ni un lunes festivo. Tenemos que estar alertas siempre. Nuestra petición es que esos puntos deben estar las 24 horas, eso sería lo ideal. Nosotros pasamos por varias ciudades y departamentos, nadie ha pensado en eso, en que el virus viaja con nosotros”.

Omar cuenta que reparte su vida entre Villavicencio y Bogotá y que a pesar de los riesgos seguirá al frente de su camión: “Mis hijos son consientes de mi trabajo y ellos saben que lucho todos los días por sacar adelante a mi familia. Espero que los colombianos entiendan que todo lo que hoy tienen en sus mesas en gracias a nosotros: los camioneros”.