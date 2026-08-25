De la Espriella al fin sí despachará desde la Casa de Nariño cuando esté en Bogotá

Este martes se conoció que el presidente Abelardo De la Espriella gobernará desde la Casa de Nariño cuando esté en Bogotá. Antes la idea era que lo hiciera desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y de hecho desde ahí hizo reuniones y Consejos de Ministros. Pero finalmente Palacio será una de sus sedes en todo el país; la principal sigue siendo Barranquilla en el Batallón Paraíso.



Durante meses —en campaña y ya como mandatario electo— el presidente De la Espriella aseguró que gobernaría desde la capital del Atlántico como un primer paso hacia la descentralización.

Esa sede no estuvo lista para su posesión; fue criticada por el origen de los recursos para construirla y el avance de la misma sucedió en medio de cuestionamientos sobre cómo gobernaría el jefe de Estado estando lejos de todos los ministerios, ubicados en Bogotá.

Según fuentes del Gobierno, la sede histórica de la Presidencia, en el centro del poder, tendrá un doble propósito porque el tercer piso se mantendría para uso exclusivo del jefe de Estado y sus colaboradores del Dapre. La planta baja estaría dispuesta como museo, según la instrucción que le dio De la Espriella a la ministra de Cultura Paola Holguín.

Ese proyecto, agregan las fuentes bajo reserva, está en proceso porque la pasada administración del gobierno Petro hizo algunas modificaciones de cambios de cuadros, esculturas y decoración.

Siga leyendo: De la Espriella promete subir Colombia Mayor a $400.000, pero primero deberá cubrir un faltante de $3,2 billones

La decisión constituye un timonazo frente a lo que ya había asegurado el mandatario el 27 de julio de 2026, cuando dijo: “No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá. Le he dado la instrucción a la ministra de cultura, Paola Holguín, que vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público“.