Gobernador del Atlántico apoya sede presidencial en Barranquilla, pero lanzó una advertencia; ¿qué dijo?

Mientras Barranquilla se prepara para convertirse en una sede alterna de la Presidencia y las obras avanzan contrarreloj para que el 7 de agosto el presidente electo Abelardo de la Espriella pueda trabajar desde “la arenosa”, el debate sobre la descentralización va más allá del lugar desde donde despache el mandatario. El propio gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respaldó la iniciativa, pero advirtió que el verdadero cambio dependerá de que las regiones administren más recursos. En contexto: Así avanza remodelación de edificio que será sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla, ¿quién lo está financiando? La decisión de despachar desde Barranquilla de De la Espriella fue celebrada en el Caribe. Así lo hizo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien dijo que es un “hecho histórico” y reconoció que desde la Gobernación han puesto alrededor de 2.000 millones de pesos de recursos para eso. “Realmente estamos muy contentos con las decisiones que ha tomado el presidente Abelardo de la Espriella de tener una de sus sedes de gobierno en Barranquilla. Él precisamente tiene su casa de habitación aquí y tendrá como centro de operaciones, entre otras, Barranquilla. Nosotros lo que queremos es que él tenga todas las comodidades”, dijo en entrevista con Blu Radio.

¿Qué dice el gobernador Eduardo Verano sobre la descentralización?

Para Verano, la decisión tiene un fuerte valor político. “Llevamos 200 años haciendo las gestiones en Bogotá, ministerio por ministerio, para conseguir licencias, permisos y migajas del Gobierno Nacional”, afirmó. En su opinión, por primera vez existe la voluntad de acercar parte del poder ejecutivo a los territorios. No obstante, el propio mandatario departamental reconoció que el traslado de oficinas no resolverá, por sí solo, el histórico reclamo de las regiones. En entrevista con Blu Radio sostuvo que “la verdadera descentralización es presupuestal” y advirtió que, si no cambia la concentración de los recursos públicos, “no habremos avanzado mucho”.

Por eso dijo que espera que el presidente electo “se de cuenta” de la importancia de darles más recursos a las regiones al gobernar desde la capital del Atlántico. “La descentralización no se trata solamente de trasladar sedes de poder, sino de transmitirle ese poder a las regiones”, señaló a este medio Juan Sebastián Jiménez, profesor de la Universidad Javeriana y analista político. Agregó que se trata más de un ejercicio de símbolos o formas: “Rafael Núñez gobernó desde Cartagena y sin embargo el país funcionó de forma centralista. Recentralizar el poder no es descentralizarlo. Aunque sí hay que decir que es un ejercicio simbólico”.

Las promesas de campaña y una ley “en el olvido”

La instalación de una sede presidencial fuera de Bogotá respondería a una de las principales promesas de campaña de De la Espriella: gobernar desde las regiones. Durante la contienda electoral insistió en no saldría del país y en cambio recorrería toda Colombia; también bajo esa premisa propuso que la posesión presidencial no se realizara en Bogotá sino en el suroccidente del país. Amplíe la noticia: Abelardo de La Espriella insiste en que no saldrá del país como presidente: “me quedo en las regiones” Sin embargo, no solo sus críticos sino personas que durante años han defendido la descentralización han puesto sobre la mesa que la discusión también es a nivel de recursos. El debate de fondo está relacionado con la reglamentación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada por el Congreso durante el gobierno de Gustavo Petro. La reforma constitucional aumentó gradualmente las transferencias de la Nación hacia departamentos y municipios, que pasarán del 24 % al 39,5 % en un período de 12 años. Sin embargo, para que ese cambio pueda aplicarse plenamente es indispensable aprobar una ley de competencias, la cual definirá qué funciones asumirán las entidades territoriales y qué responsabilidades conservará el Gobierno Nacional. Lea más: Palacio Rafael Uribe Uribe: la historia de la que será sede de gobierno de De la Espriella en Medellín Durante un foro de la Federación Nacional de Departamentos, en plena campaña presidencial, De la Espriella expresó su respaldo a esa iniciativa. “Compromiso total para que esa ley se articule y se implemente cuanto antes”, respondió en abril cuando fue consultado sobre el proyecto. En ese escenario también defendió una reducción del tamaño del Estado central y planteó que ese proceso debía ir acompañado de una verdadera descentralización del poder. “No puede ser que se asignen obligaciones sin presupuesto”, sostuvo entonces. Sin embargo, no ha vuelto a hablar del tema pasadas las elecciones. Lo que sí dijo en ese entonces era que la ley que define los detalles para pasarle más plata a las regiones podría servir para reducir “hasta en una cuarta parte” el tamaño del Estado central.

Ley de competencias: un proyecto pendiente del Congreso

Aunque la ley de competencias es una obligación derivada de la reforma constitucional ya aprobada, hasta ahora el tema ha tenido poca visibilidad después de las elecciones. Desde el equipo del nuevo gobierno, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ha señalado que la administración de De la Espriella no llegará al Congreso con una agenda de grandes reformas. Esa posición abre interrogantes sobre los tiempos para tramitar una iniciativa que será indispensable para materializar el incremento de recursos hacia departamentos y municipios. La misma que el gobierno saliente tardó más de un año en presentar y que el Congreso pasado nunca debatió. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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