Decisión judicial prohíbe a De La Espriella participar en actos religiosos durante el ejercicio de sus funciones oficiales

El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen una adhesión o identificación del Estado con una determinada religión. La decisión fue tomada tras estudiar una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado. El caso está relacionado con un evento realizado el 29 de agosto de 2026 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, denominado “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocado por el Gobierno Nacional como parte de las acciones de solidaridad tras el sismo del 10 de agosto. Según lo expuesto en la tutela, durante la jornada se realizaron actos propios de la religión católica que, de acuerdo con el accionante, excluyeron a otras confesiones religiosas y a personas no creyentes.

El juez consideró que la participación del mandatario en la coronación de una estatua de la Virgen de Fátima implicó una adhesión simbólica del Estado a una determinada confesión religiosa. FOTO: Redes sociales.

Uno de los hechos señalados fue la participación del presidente en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima”. El ciudadano también sostuvo que el mandatario habría entregado la Nación a Cristo y cuestionó que el evento hubiera sido convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado.

¿Qué determinó el juez sobre la participación del presidente?

El juzgado analizó estos hechos por separado y, tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que deben observar las autoridades públicas. Conozca: Arde la Costa: Abelardo, con pistola al cinto, enfrenta crisis de seguridad en Santa Marta En el fallo se señala que el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión. El juez también precisó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”. Para el despacho, además, el mandatario no participó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por esa razón, consideró que su actuación proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada. Sin embargo, el juzgado concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase relacionada con la entrega de la Nación a Cristo. Después de revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y, por tanto, no podía atribuirse al mandatario. La decisión también negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para adelantar eventuales investigaciones disciplinarias. La providencia fue emitida el 15 de septiembre de 2026 y corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que puede ser impugnada.

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