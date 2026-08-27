¿Presidente De la Espriella vulneró la neutralidad religiosa durante la posesión? Juez le exige disculpas públicas

Un juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo De la Espriella ofrecer disculpas públicas por considerar que durante su posesión presidencial, realizada el pasado 7 de agosto en Cali, se vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado.
La decisión fue adoptada al resolver una acción de tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, quien argumentó que durante la ceremonia fueron “vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de culto”.
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La tutela cuestionó varios elementos de la ceremonia, entre ellos la realización de un espacio de “invocación y alabanza” en el auditorio Arena USC en la Universidad Santiago de Cali, la participación de representantes de distintos sectores religiosos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima durante el acto oficial.
Hubo oraciones, lectura de textos sagrados y la interpretación de canciones con referencias marianas.
La posesión del presidente De la Espriella contó con la participación de David Michan, principal rabino sefardí de Colombia, quien abrió el espacio con un mensaje sobre el liderazgo, seguido de monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal.
Otros líderes religiosos que participaron fueron el pastor evangélico Eduardo Cañas y capellanes de la Presidencia. Además, en la parada militar en el Batallón Pichincha, en el sur de Cali, pronunció unas palabras monseñor José Roberto Ospina Leóngomez, administrador apostólico del Obispado Castrense de Colombia y Obispo Emérito de Buga.
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El juez señaló que los funcionarios públicos pueden profesar libremente sus creencias religiosas. Sin embargo, precisó que cuando ejercen funciones oficiales deben garantizar que las actuaciones del Estado respeten el principio de neutralidad religiosa y no puedan ser asociadas con una confesión determinada.
Como parte de la decisión, De la Espriella deberá ofrecer disculpas públicas mediante una alocución transmitida por radio y televisión. La intervención deberá realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 de la noche.
El mandatario también deberá manifestar que se “abstendrá de realizar conductas que puedan interpretarse como una inclinación institucional hacia la Iglesia católica”.
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El juez ordenó además a la Presidencia expedir durante septiembre una directiva dirigida a los servidores públicos, con medidas destinadas a garantizar el respeto por la neutralidad religiosa del Estado en los actos oficiales y en las actividades realizadas en ejercicio de sus funciones.
La decisión también cobija al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien deberá ofrecer disculpas públicas durante una sesión plenaria programada para la última semana de septiembre.