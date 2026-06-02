Juzgado le ordena a De la Espriella retractarse y ofrecer disculpas a periodista por comentarios misóginos en una entrevista

‘Con esa foto me gané unos votos bien bacanos (...)’, dijo Abelardo De la Espriella con orgullo. ‘Acércala y dime qué ves ahí’ y ‘No seas tímida’, agregó. ¿Qué estaba mostrando? El abogado y candidato presidencial le señalaba una foto íntima y sexual a la periodista Laura Rodríguez. Ante esos hechos, un juez le pidió retractarse y pedir disculpas públicas.
Todo ocurrió durante una entrevista en el programa Piso 8 FM, en mayo, antes de la primera vuelta presidencial. Contienda en la que, a pesar de ser el protagonista de polémicas por comentarios machistas, ganó el primer lugar con una amplia cantidad de votos.
“Estoy mal de culo, pero miren esta foto”, también dijo.