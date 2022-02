Con el aborto se trató de una discusión polarizada, pues al interior de la Sala Plena la votación fue muy apretada y solo se dirimió por el conjuez Julio Andrés Ossa, mientras que en otras oportunidades los magistrados han salido en bloque a votar. Y ese signo muestra que esta era una decisión que la Corte no quería dejar ir a otro escenario, pues mantiene su línea de ampliación de derechos y evita el desgaste de pasar por el Congreso, donde mínimo se hubieran necesitado los 4 debates que requiere una reforma legal (en este caso al Código Penal) en medio de voces que no siempre son expertas y que pocas veces están alejadas de sesgos religiosos. Por eso, en este fallo se resalta una máxima: Colombia es un país laico.

Una vez más –ahora con la despenalización del aborto– la Corte Constitucional hizo el trabajo que por naturaleza le corresponde al Congreso. Ya sucedió con las corridas de toros, la eutanasia y el matrimonio igualitario, temas a los que senadores y representantes les hacen el quite para evitar el malquerer de los votantes, actuando con el cálculo político de las elecciones.

Por otro lado, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, respaldó la postura del precandidato conservador David Barguil, quien dijo: “Soy provida. No compartimos la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. La lucha por la vida de los concebidos no nacidos no termina acá. Seguiremos luchando por esas vidas”.

Así mismo, el Centro Democrático asumió la decisión como un “atropello a la vida”. El mismo precandidato Óscar Iván Zuluaga dijo que la Corte “sustituyó” al Congreso en esta decisión.

Estos son apenas los primeros atisbos de polémica que pueden aparecer en los próximos meses. Más allá de la discusión electoral, el voto para Congreso puede definirlo todo.