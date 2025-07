La mujer , que también intentó quitarse la vida, no aceptó los cargos por homicidio agravado y aunque fue enviada a un centro carcelario, permanece en una clínica psiquiátrica de la capital de Caldas alegando que se encuentra “inestable”.

Así mismo, indicó que la familia no había interpuesto denuncias por hechos de violencia en el hogar: “La comunidad refiere que sencillamente no se habían registrado antecedentes o escándalos en esta vivienda que pudiesen alertar sobre el riesgo, ya sea de un caso de violencia”.

“Ella lo que hizo, lo hizo por hacerme daño a mí. La niña era mi vida, yo la amaba con mi corazón y esa fue su venganza”, sostuvo el joven en diálogo con el diario La Patria, de Manizales.

Sobre el comportamiento de su expareja, Silvana Torres, aseguró que una vez nació la niña, empezó a tornarse difícil. “Le gustaba estar en conflicto y todo eso lo aguanté mucho tiempo por estar con mi hija”.

Ya separados, el joven contó que tenía que ir a visitar a su hija al barrio San Sebastián, pues muy pocas veces le permitían llevarse a la niña para que él estuviera con ella y, en medio de esas visitas, el comportamiento de su expareja, aseguró, era hostil. “(...) Me decía cosas hirientes, me presumía los manes con los que hablaba y que la iban a recoger, trataba de incomodarme siempre”, dijo su expareja, “sabía que lo único que me mataría en vida era si le pasaba algo a mi hija y lo hizo”.