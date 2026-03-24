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Tragedia del avión Hércules destapó falencias del aeropuerto de Puerto Leguízamo: hasta las vacas entran a la pista

El alcalde de este municipio de Putumayo dice que la Aeronáutica Civil se niega a administrar el terminal aéreo “porque no es rentable”.

  • El aeropuerto de Puerto Leguízamo es operado por el municipio, en medio de múltiples precariedades. FOTO: CORTESÍA FUERZAS MILITARES.
    El aeropuerto de Puerto Leguízamo es operado por el municipio, en medio de múltiples precariedades. FOTO: CORTESÍA FUERZAS MILITARES.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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La tragedia que golpeó a Puerto Leguízamo, tras la caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial, destapó las graves falencias en infraestructura que sufre ese municipio del Putumayo, en especial en el aeropuerto del cual despegó esa aeronave.

El suceso ocurrió este domingo, minutos después de que el aparato despegara de la pista Caucayá, una terminal de cobertura regional localizada en la frontera con Ecuador y Perú. La aeronave se estrelló a un kilómetro de distancia, aproximadamente.

El alcalde Luis Emilio Bustos aprovechó los focos de los medios de comunicación para denunciar que Puerto Leguízamo “parece una isla lejana, abandonada, distante y con muchas dificultades”.

En una entrevista con RTVC relató que “a los leguizameños nos toca hacer el paseo de la muerte, está prohibido enfermarse; si alguien se enferma, tiene que recorrer casi ocho horas en lancha y hay dificultades para ser trasladado a un hospital de mayor nivel”.

En el pueblo solo hay un hospital de primer nivel (atención preventiva y de baja complejidad), sin especialistas, por lo que todos los sobrevivientes tuvieron que ser remitidos a otras regiones.

Bustos le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que la Aeronáutica Civil tomara el control del aeropuerto, dado que actualmente es operado con mucha precariedad por el propio municipio.

Recalcó que el cerramiento del terminal es con alambre de púa, por lo que es común que el ganado atraviese los bordes y llegue a pastar en la pista de aterrizaje.

“La pista mide apenas 1.200 metros, es demasiado corta, con el Gobierno hemos buscado la ampliación, que se le invierta”, afirmó.

“La Aeronáutica Civil no lo ha recibido porque no es rentable, apenas recibe un vuelo diario”, aseveró en Noticias Caracol este lunes.

Puerto Leguízamo es un municipio selvático, localizado en la Amazonía, y las principales vías de acceso son los ríos y el citado aeropuerto, pues no hay carreteras. La única aerolínea que viaja a esa zona es Satena, además de la Fuerza Aeroespacial.

Frente al accidente, el último parte de las Fuerzas Militares indicó que 68 personas perdieron la vida, hay dos más desaparecidos y 57 fueron rescatados con vida.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Así fue el accidente de avión de la FAC que dejó 66 muertos y 57 heridos, ¿falló revisión?

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