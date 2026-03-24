Tragedia del avión Hércules destapó falencias del aeropuerto de Puerto Leguízamo: hasta las vacas entran a la pista

La tragedia que golpeó a Puerto Leguízamo, tras la caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial, destapó las graves falencias en infraestructura que sufre ese municipio del Putumayo, en especial en el aeropuerto del cual despegó esa aeronave.

El suceso ocurrió este domingo, minutos después de que el aparato despegara de la pista Caucayá, una terminal de cobertura regional localizada en la frontera con Ecuador y Perú. La aeronave se estrelló a un kilómetro de distancia, aproximadamente.

El alcalde Luis Emilio Bustos aprovechó los focos de los medios de comunicación para denunciar que Puerto Leguízamo “parece una isla lejana, abandonada, distante y con muchas dificultades”.

En una entrevista con RTVC relató que “a los leguizameños nos toca hacer el paseo de la muerte, está prohibido enfermarse; si alguien se enferma, tiene que recorrer casi ocho horas en lancha y hay dificultades para ser trasladado a un hospital de mayor nivel”.