OMS alerta que podrían aparecer más casos de hantavirus, ¿hay riesgo para la salud pública?

La alerta internacional por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius sigue creciendo, aunque las autoridades sanitarias intentan contener el temor. Este jueves, en una sesión informativa sobre hantavirus el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que una azafata de la aerolínea KLM, hospitalizada en Ámsterdam tras presentar síntomas leves, dio negativo para el virus. La trabajadora habría tenido contacto con una pasajera neerlandesa de 69 años que viajaba en el crucero y que fue evacuada en un vuelo de KLM antes de morir por hantavirus en Sudáfrica a finales de abril. Entérese: Hantavirus: Hospitalizan en Ámsterdam a azafata del vuelo de una contagiada y los evacuados siguen internados Mientras varios países coordinan el desembarco y repatriación de los pasajeros, la OMS advirtió que todavía podrían detectarse más casos relacionados con este foco debido al largo periodo de incubación del virus Andes, una de las variantes más peligrosas del hantavirus. “Dado el periodo de incubación del virus Andes, que puede ser de seis semanas, es posible que más casos puedan ser reportados”, señaló la organización, que aun así insistió en que “mientras que este es un incidente serio, la OMS asesora el riesgo de salud público como bajo”.

Ghebreyesus, explicó que actualmente trabaja con varios gobiernos y socios internacionales para coordinar la respuesta sanitaria, garantizar atención médica a los pacientes afectados y evitar una expansión mayor del virus. Lea también: ¿Será otra pandemia como el covid? Preguntas y respuestas para resolver dudas del hantavirus Desde Ginebra, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, intentó bajar el tono de alarma alrededor del brote y recalcó que el riesgo de propagación masiva es “absolutamente bajo (...) “Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo”, afirmó. El funcionario insistió en que el hantavirus no tiene un comportamiento similar al covid-19 ni a enfermedades altamente contagiosas como el sarampión. “No se trata de un nuevo covid”, dijo, al explicar que el contagio requiere contacto muy estrecho entre personas.

Incluso, según detalló, en algunos camarotes del crucero donde convivieron pasajeros con personas infectadas no se registraron contagios secundarios. Aunque hasta el momento, la emergencia sanitaria llevó a que tres personas vinculadas al crucero murieran y otros pasajeros han presentado síntomas compatibles con la enfermedad. Hasta ahora, la OMS contabiliza ocho casos relacionados con este brote. Le puede interesar: Evacúan casos sospechosos de hantavirus hacia Países Bajos; el crucero llegará a Tenerife El MV Hondius, perteneciente a la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, inició su travesía el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Posteriormente, tres pasajeros enfermos fueron evacuados frente a Cabo Verde antes de que la embarcación continuara su ruta hacia las Islas Canarias con cerca de 150 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación provenientes de 23 países.

Actualmente el crucero navega hacia Tenerife, donde se espera su llegada el domingo. Las autoridades españolas ya definieron un operativo especial para desembarcar a los viajeros sin que el barco atraque directamente en puerto. El ministro español de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó que “ese mismo día vamos a tener aviones y podremos ya empezar a que estas personas lleguen” a sus países de origen. El director general de la OMS agradeció públicamente a España por aceptar el ingreso del crucero tras varios rechazos de atraque en otros puertos. “Mi gratitud al primer ministro Pedro Sánchez por su generosidad, solidaridad y por cumplir con su deber moral al aceptar el crucero MV Hondius”, afirmó durante la sesión.

Según el plan anunciado por el gobierno español, los pasajeros serán trasladados en embarcaciones pequeñas desde el crucero hasta tierra firme y luego llevados en autobuses a un aeropuerto cercano para iniciar los vuelos de repatriación. La secretaria general de Protección Civil de España, Virginia Barcones, aseguró que la mayoría de viajeros no presenta síntomas. “En principio son personas asintomáticas, no necesitan un traslado especial”, explicó. La ministra española de Sanidad, Mónica García, añadió que incluso las personas con síntomas leves podrían ser repatriadas siempre que no requieran atención médica urgente. “Estamos tomando todas las decisiones que tengamos que tomar, siempre sabiendo que tenemos que valorar todos los escenarios posibles”, afirmó.

El caso, además, llegó a la política estadounidense. El día de ayer, jueves, el presidente Donald Trump se refirió públicamente al brote y aseguró que su gobierno sigue de cerca la situación. “Esperamos que esté bajo control (...) creo que vamos a emitir un informe completo al respecto mañana. Tenemos a muchas personas, muchas personas excelentes están estudiándolo. Debería estar bien, esperamos”.

*Redacción con información de AFP Siga leyendo: Hantavirus en el crucero MV Hondius: La OMS revela dónde y cómo se contagió el primer paciente

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