Barreras, en los comentarios, advirtió que si el ELN decide no construir una paz total, pasaría a la historia como una guerrilla que “se degeneró en narcotráfico”.

Es importante recordar que el anuncio de esta guerrilla se conoció después de que Petro decidiera decretar un ceso al fuego de manera bilateral con distintos grupos armados del país, noticia que no fue muy bien recibida por el ELN.

Justamente, el grupo guerrillero, a través de un comunicado, argumentó que “no pueden aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso”.

Pese a ello, en este mismo aclararon que pese a que a dicha discrepancia sigue “pendiente para darle continuidad” al segundo ciclo de diálogos acordado.