“Pensaron que jamás podría volver”: Aida Merlano entonó la canción ‘La patrona soy yo’ y envió dura advertencia

Sus primeras horas en Colombia

El regreso de Aida Merlano se confirmó en la mañana de este viernes, después de que el Ministerio de Justicia y su abogado, Miguel Ángel del Río, confirmaran su traslado desde Venezuela a Colombia, para responder por los delitos de los que ha sido señalada.

“El día de hoy la excongresista Aida Merlano está siendo trasladada desde Venezuela hacia Colombia, no como resultado de una solicitud de extradición que en su momento le fue elevada al señor Juan Guaidó, sin eficacia alguna, sino por deportación”, también lo confirmó a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una hora más tarde, luego de aterrizar en territorio colombiano, entregó sus primeras declaraciones a la prensa, señalando que no solo buscará defenderse de los delitos de los que está siendo acusada, sino solicitar la seguridad de ella y su familia, y pedirle a las autoridades que den inicio a las respectivas investigaciones con las pruebas que hasta el momento ella ha suministrado, y que comprometen a importantes políticos de la Costa Caribe.

“Le quiero aclarar a la opinión pública que nunca he huido de la justicia, me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui para prepararme para llevar mis pruebas y para que desde ese país Colombia escuchara mi verdad y poder entregarles todas las pruebas que, de hecho, se le entregaron a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Merlano.