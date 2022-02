Esta semana, el Consejo de Estado negó las medidas cautelares con las que una veeduría buscaba que la Vicepresidencia entregara evidencias de que el Galeón San José no ha sido objeto de saqueos. No obstante, la Sección Primera del alto tribunal no encontró material que demuestre que hay peligro para la embarcación de la que el Estado no ha revelado su ubicación. La medida cautelar tiene relación a un proceso contra la Alianza Público Privada que busca extraer el tesoro del fondo del mar.