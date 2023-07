¿Por qué asumió la dirección de la Secretaría de Tránsito de Tuluá?

“Estamos muy tristes por la situación de violencia que vivimos en la ciudad, pero sobre todo quienes trabajamos en la Alcaldía por la trágica muerte de tres personas que laboraban en nuestra administración.

Asumí la dirección del Tránsito para que, junto con los organismos de control, podamos saber qué está pasando al interior.

También hay que decir que desde el jueves pasado llegó a Tuluá un grupo especial de investigadores de la Sijín y un refuerzo a la Policía. Esperamos tener pronto los resultados de la investigación”.

¿No es muy peligroso asumir la dirección de esa Secretaría, luego de que la banda La Oficina se atribuyera el homicidio del agente?

“Sí, claro que lo es. Lo que pasa es que me da mucho miedo enviar a alguien que no conozca la Secretaría de Tránsito. Yo la conozco bien porque en dos oportunidades he sido su director. Además, no quiero enterrar a nadie más, no quiero arriesgar a algún compañero del gabinete y que días después le pase algo. Yo quiero apersonarme de todo lo que allí está pasando y aclarar, directamente, las hipótesis que hay alrededor de las muertes de estos compañeros. Quiero saber si el trabajo de estas personas está relacionado con su muerte”.