Alcaldía de Bogotá tomará medidas tras agresión de hombre a una mujer en aeropuerto El Dorado por una silla

“A los pocos minutos una mujer que estaba a mi lado me dice que esa silla es de su esposo y yo le respondí que estaba vacía. (...) cuando estoy en llamada terminando mis cosas se acerca un señor a amenazarme y me dice: ‘se levanta o la levanto’. Y empezó a gritarle a alguien para que llamara a la Policía. Yo seguí trabajando y no se me quitó de enfrente”, continuó la mujer con su relato.

Así mismo, la Alcaldía, denunció revictimización, negligencia y “serias fallas” en la atención a la mujer. “Según ha denunciado su defensa, en el aeropuerto no se activaron protocolos básicos como el contacto con la Línea Púrpura Distrital, lo que impidió garantizar la presencia de autoridades competentes, como la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) para brindar el acompañamiento psicosocial requerido. La víctima fue incluso trasladada en el mismo vehículo que el agresor, lo que constituye una revictimización inaceptable”.

Y es que, en el mismo testimonio de la víctima a El Tiempo contó que, cuando llegó la Policía a atender el incidente la subieron a ella y a su agresor en el mismo vehículo: “Él iba esposado y yo me subí en la parte delantera. Yo pedí que no me subieran con él porque me daba mucho miedo, pero me dijeron que no me iba a pasar nada. Cuando llegamos a la URI de Engativá lo denuncié por lesiones personales y perturbación física”.

Siga leyendo: Crisis en Migración Colombia del José María Córdova estaba “cantada” desde 2024: Alcaldía de Medellín