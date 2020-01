Aún no hay decisión para cerrar playas en Cartagena

Aunque la Procuraduría General de la Nación solicitó este miércoles el cierre de las playas de Cholón y Play Blanca en Cartagena, la situación aún no está resuelta.

De acuerdo con el alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chama, señaló que por ahora están analizando la situación y revisando qué tipo de acciones tomar, pues se deben analizar factores económicos, sociales y de protección del ambiente.

Lea más aquí: Piden suspender ingreso a Playa Blanca, Cholón y otras playas en Cartagena

En declaraciones a la emisora Blu Radio, manifestó que “soy amigo de buscar condiciones de seguridad que permitan compaginar el interés ambiental con el de los bañistas y la comunidad que labora allí”, por lo que, aunque la solicitud de la Procuraduría es que el cierre sea de inmediato, el alcalde se mantuvo en que se debe estudiar la situación.

Además, el mandatario distrital manifestó que sí es partidario de tomar “bastantes” medidas restrictivas, argumentando el cuidado del medio ambiente, “pero tampoco creo que debamos llegar hasta el punto de cerrarlas”.

Sobre la situación, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, resaltó que el país ha tenido avances en materia turística, sobre todo porque en 2019 se tuvieron cifras históricas en visitantes internacionales, ocupación hotelera y llegada de divisas. “Uno de los desafíos es el turismo sostenible, respetuoso del ambiente, de los patrimonios, de las comunidades y sobre todo de las capacidades de carga”, destacó el funcionario.

De igual manera, dejó claro que las playas no tienen capacidad de carga infinita y llamó la atención para tener una política de turismo y citó, como ejemplo, que la misma Cartagena tiene desde 2015 una reglamentación alrededor de las playas. Y destacó que al revisarla se definen capacidades de carga, zonas de bañistas, para barcos, “pero lo que se necesita es ejercer la reglamentación y enfrentar muchos de los problemas en Cholón y Playa Blanca”.

Lea más aquí: Hay que saber controlar la capacidad de las playas: Anato

Sobre la situación, Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), en diálogo con EL COLOMBIANO, señaló que hay que saber controlar la capacidad de las playas del país.

La directiva también destacó que “el problema grave es que no hacemos cumplir la regulación, que es cuando entran las autoridades locales, ministerios (Industria, turismo y comercio), parques nacionales” y señaló que confía en “que si se hace cumplir la capacidad de carga, se estipula el control de unas taquillas en el área terrestre y también en el área marítima, se pueden preservar más como se hace en cualquier playa del mundo. La medida general no es cerrar las playas o no utilizarlas; hay que saberlas utilizar con un control”.