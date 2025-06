Por todo ello, el futuro de este decreto no puede ser otro que el Consejo de Estado, en una de estas varias demandas que se han interpuesto, haga uso de la suspensión provisional para de una vez por todas poner fin a este especie de mico o de esperpento jurídico.

Claramente ese es un decreto abiertamente inconstitucional, porque el presidente en esta ocasión asumió una atribución que no se la asigna la Carta Política, que es ser juez de las decisiones del Congreso.

Para el jurista, en “un solo acto arbitrario”, el jefe de Estado desconoció no solo la autoridad del Senado, sino de la Corte Constitucional y el Consejo. En diálogo con EL COLOMBIANO, Gómez Méndez alerta que Petro no puede asumir una posición de juez, confía en que el Consejo de Estado congele el decreto y evite “este atropello a la Constitución”. Señala además que el registrador Hernán Penagos, aunque está “frente a una encrucijada”, no debe convocar a las urnas y esperar a que se resuelva el pleito judicial.

El Gobierno condiciona este decreto a una determinación de la Corte Constitucional, pero la mayoría de juristas coinciden que es el Consejo de Estado el que debe dirimir la controversia judicial. ¿A qué atribuye que el Ejecutivo pretenda que sea el máximo tribunal del ordenamiento jurídico el que resuelva?

La Corte Constitucional interviene en un proceso de consulta, pero solamente al final. Y en este caso, el Gobierno muy hábilmente, en una especie de tinterillada, anuncia que va a mandar el decreto para control automático en la Corte Constitucional. Pero resulta que el control automático ante la Corte solamente se da en los decretos de excepción, es decir, tanto la emergencia económica como la conmoción interior.

Si el Gobierno llegara a mandárselo o si ya se lo mandó, la Corte inmediatamente lo que tendría que hacer es enviárselo al Consejo de Estado, que es el competente. No he escuchado juristas respetables de este país –los doctores Jaime Arrubla, Nilson Pinilla, Humberto Sierra o Antonio José Lizarazo– que no haya visto esto tan claro y de una vez diga que es el Consejo de Estado, primero, el que lo debe revisar y segundo, que al revisarlo está plenamente autorizado para decretar la suspensión provisional.

Entre otras, el Ejecutivo insiste en un concepto que se ha vuelto clave en toda esta discusión jurídica: la excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué es y qué alcances tiene ese concepto?

Según el artículo 4 de la Constitución, la excepción de inconstitucionalidad se da cuando, en un caso determinado, un juez, de manera excepcional, puede decir que se abstiene de aplicar una norma por considerarla contraria a la Constitución, pero –en principio– la única entidad que tiene la facultad para decir cuándo una norma es inconstitucional es la Corte Constitucional. ¿En qué casos? Por una demanda, por un juicio de exequibilidad o a través de una tutela que le llegue, pero no hay antecedentes ni puede hacer carrera esta tesis absurda.

Imagínese el caso en que un alcalde o un gobernador cada vez que no le guste un acuerdo o una ordenanza, o en el caso del presidente una ley, simplemente diga ‘me abstengo de aplicarla porque es inconstitucional’. En el caso de las leyes, por ejemplo, el presidente puede objetar si considera que una ley se aprobó violando la Constitución.

Eso está en la Constitución: el mecanismo para objetar una ley por inconstitucional, caso en el cual le devuelve al Congreso, que puede aceptar la objeción o negarla. En ese caso, el presidente la manda ahora sí a la Corte Constitucional, que es la que define finalmente, pero no está prevista la excepción de inconstitucionalidad para que sea el presidente quien, de manera arbitraria, asuma el papel de juez para no cumplir una decisión del Senado.

Ya el decreto fue radicado en la Registraduría buscando que se haga la preparación para los comicios. ¿Cómo debería actuar el organismo?

El señor registrador, que además es un jurista con suficiente experiencia en el manejo del Estado, está frente ciertamente frente a una encrucijada. Pero lo primero que tiene en sus manos es la constancia del Senado de la República que certifica que no se emitió el concepto favorable y no se puede organizar una consulta si no se ha hecho de acuerdo con los procedimientos constitucionales, uno de los cuales es el concepto del Senado.

Por otro lado, el registrador tiene esa petición, a mi juicio inconstitucional, del presidente con lo que se ha llamado el ‘decretazo’. Él es un hombre de mucho criterio, político y jurídico.

Yo pensaría que lo que él podía hacer es darse un pequeño compás de espera mientras el Consejo de Estado, en poco tiempo, se pronuncia sobre la legalidad de este decreto para proceder a hacer la organización o no hacerlo. Muy probablemente la decisión va a ser que el registrador no dará ese paso hasta que el Consejo de Estado clarifique y determine si el decreto es o no constitucional, aunque es claramente inconstitucional.