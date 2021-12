Desde que comenzó la reactivación de los vuelos nacionales e internacionales, las autoridades han enfatizado en la importancia de no viajar con síntomas de covid-19, aún teniendo una prueba negativa. Sin embargo, según el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, desde su oficina han detectado casos de personas que llegan con signos del virus y deben dirigirse de inmediato a centros de salud, situación que calificó de irresponsable.

“Ojo con tener falsos convencimientos. Cuando una persona tiene una prueba negativa, eso no quiere decir que de pronto no pueda tener el virus, hay que ser un poco más cuidadosos con los demás (...) Hemos detectado en vuelos personas que han llegado enfermas, hemos detectado personas que han llegado a clínica, eso no es responsable”, sostuvo el funcionario, quien aclaró que en este momento, Colombia no tiene exigencia alguna de prueba PCR para el ingreso al territorio y que el único requerimiento es diligenciar el CheckMig, pero que sí requiere el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.