Atención | Por secuestro de influencer capturan a sobrino de “Douglas”, jefe de “la Oficina” y exvocero de bandas en la “paz total”

En una operación contra el secuestro y el lavado de activos en la modalidad de criptomonedas, las autoridades capturaron a Jhony Alberto Muñoz Laverde (“el Sobri”), sobrino del jefe de la organización criminal “la Oficina” y exnegociador de paz José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”).

La acción fue ejecutada en la mañana de este martes en una vivienda de Envigado, Antioquia, y coordinada por la Fiscalía y la Policía.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, la investigación en contra de “el Sobri” se relaciona con el secuestro extorsivo de un influenciador caleño llamado Roberto Felipe Mejía Caicedo, el 18 de enero de 2024.

La víctima fue citada aquel día al centro comercial La Frontera, de Medellín, para cerrar un negocio multimillonario de criptomonedas, pero fue secuestrado por un comando sicarial de la banda “la Terraza”, uno de los tentáculos de “la Oficina”.

Los criminales lo llevaron a una finca de la Loma del Chocho, en Envigado, donde estuvo retenido 36 horas, hasta que fue rescatado por la Policía.

Según el reporte de la Fiscalía, “durante el cautiverio y, en cumplimiento de una orden presuntamente impartida por alias ‘Sobri’, esta persona fue amenazada de muerte para presionar el pago de 3.000 millones de pesos por su liberación. Posteriormente, la cifra se redujo a algo más de $700 millones, los cuales debían transferirse en criptoactivos”.

Por estos hechos, a Muñoz Laverde “le imputarán cargos por concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambas conductas agravadas”, añadió el ente acusador.

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