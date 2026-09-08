Video | Influencer Zion Hwang recibió insignia que lo reconoce como ciudadano colombiano, ¿es la nacionalidad?

Tras más de una década de residencia en Colombia, el conocido creador de contenido y cantante surcoreano Zion Hwang dio un paso decisivo en su vinculación con la nación, tras haberlo solicitado públicamente días atrás. Le puede interesar: “Quiero ser de verdad colombiano”: influencer Zion Hwang pide la nacionalidad y De la Espriella le responde En un acto oficial llevado a cabo recientemente, el joven influencer recibió una insignia institucional que lo acredita como ciudadano colombiano, materializando la aspiración que le había manifestado por medio de un video al presidente Abelardo de la Espriella.

El creador de contenido surcoreano Zion Hwang lleva más de diez años viviendo en Colombia y aseguró que el país transformó su vida. De la Espriella le respondió. FOTO: Colprensa y redes sociales @zionhwang_

Un mensaje que llegó a la Presidencia: la entrega de la medalla e insignia

La gestión se desencadenó luego de que el surcoreano publicara en sus plataformas digitales un mensaje en el que expresó su afecto por la cultura local y la calidez de su población. A pesar de sumar diez años recorriendo diversas ciudades del territorio nacional, Hwang señaló que aún no completaba el trámite formal de su nacionalización. “Hola, ¿cómo está, señor presidente? Mucho gusto, soy Zion, soy de Corea del Sur, pero ya llevo más de diez años acá en Colombia enamorado. Ustedes ven que yo tengo los ojos rasgados y todo, pero yo soy más colombiano. Y lo más importante, yo amo tanto a Colombia y agradezco tanto a Colombia porque me salvó la vida”, afirmó.

Después de exponer esos motivos, Hwang planteó directamente su solicitud al presidente y manifestó que, pese al tiempo que lleva en el país, todavía no cuenta con la nacionalidad colombiana. “Señor presidente, imagínese, ya llevo más de diez años y aún no tengo la nacionalidad. Yo quiero ser de verdad colombiano. ¿Será que me la pueden dar, por favor?”, expresó Zion. La publicación captó la atención del presidente Abelardo de la Espriella, quien instruyó a la Cancillería la revisión de los requerimientos y la trayectoria del creador de contenido. Tras evaluar el caso, el Gobierno Nacional extendió una invitación formal al influencer para iniciar la formalización del reconocimiento.

Durante la ceremonia, las autoridades gubernamentales hicieron entrega de la medalla e insignia al creador de contenido, destacando su permanente promoción del país en el exterior y su integración a la sociedad colombiana. “Es un regalo en nombre del Gobierno; estamos muy conmovidos, muy complacidos con el cariño tan grande que le tienes a Colombia”, señalaron las autoridades durante el acto de entrega.

La respuesta de Zion tras la ayuda diplomática, ¿recibió la nacionalidad?

Al recibir el distintivo, Hwang manifestó su conmoción ante los asistentes al evento formal. Observando la medalla entregada por la comitiva oficial, el creador de contenido se limitó a responder: “Muchas gracias, señor presidente”. Con la asignación de este distintivo institucional, el creador de contenido surcoreano consolida su estatus en el territorio nacional, formalizando una relación de diez años con el país que eligió como su hogar. Sin embargo, esta no es la nacionalidad. La entrega de la insignia constituye un reconocimiento honorífico y un gesto político por parte del Gobierno nacional, pero la obtención formal de la nacionalidad por adopción requiere un trámite legal ante la Cancillería regulado por la Ley 2332 de 2023.

Esa fue la medalla e insignia que recibió Zion. FOTO: Captura de video de redes sociales @zionhwang_

Aunque la instrucción presidencial prioriza y acelera la revisión del caso por parte de la Cancillería, el Ministerio debe validar que el aspirante cumpla con todos los requisitos constitucionales y normativos aplicables a los extranjeros que solicitan la nacionalidad por adopción. Una vez concluido el trámite formal, el creador de contenido obtendrá la cédula de ciudadanía y el pasaporte colombiano, lo que le otorgará derechos políticos completos (como el voto), acceso sin restricciones al mercado laboral local y la exención de visados en los países donde Colombia mantenga acuerdos migratorios. También le puede interesar: La iglesia que reunió a Falcao, Ana María Estupiñán y otros famosos: el legado de Darío Silva-Silva, fundador de Casa Sobre la Roca Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas