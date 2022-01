“La oposición al alcalde de Medellín no es partidista”: Álvaro Uribe

La respuesta del máximo líder del Centro Democrático, publicada en la mañana de este lunes a través de su cuenta de Twitter, se da en pleno revuelo político por la revocatoria contra el alcalde de Medellín que ya consiguió las suficientes firmas para que se dé un plebiscito en el que los medellinenses votarán si quieren que el mandatario continúe o no.

Desde el principio, cuando se empezó a hablar de la recolección de firmas para la revocatoria, el alcalde Quintero ha sostenido que el proceso que busca destituirlo está “lleno de uribistas”.

“Soy un accidente, quiero a la ciudad y no me he robado un peso”, concluyó el expresidente y exsenador.

Por ahora, la revocatoria se ha convertido en un pulso político que ha alcanzado relevancia nacional. Un ejemplo de ello son las pullas entre Quintero, Uribe y Gustavo Petro, el precandidato presidencial y líder de Colombia Humana.