Uribe y Cepeda vuelven a chocar en el Congreso

De inmediato el senador Cepeda se pronunció y le pidió a Uribe que no use los micrófonos del Senado para defenderse y la pidió que lo haga ante la justicia, a la vez que recordó que él no irá a la citación del 8 de octubre, para respetar a los jueces y que el proceso no se convierta en un show.

“Le pido al senador Uribe que enfrente su responsabilidad en sede judicial y no con sus voceros en el Congreso y lo haga de forma digna respetando a la justicia”, le dijo Cepeda a Uribe y le insistió en que le pida a sus congresistas que no usen los micrófonos para tal fin.

El expresidente Uribe le replicó y sostuvo que está en derecho de poder defenderse y ante todo por respeto a la opinión publica.

“Seguiré en los estrados judiciales, en el Congreso, ante la opinión pública, desmontando las infamias”, manifestó el senador Uribe.

Vale recordar que Mejía, de origen caldense, ha sido protagonista de diferentes escándalos.

Uno de ellos se dio en mayo pasado en la Comisión Quinta del Senado, cuando se enfrentó verbalmente con el senador de la Farc, Pablo Catatumbo, a quien señaló de ser un bandido y que “está ahí sentado impunemente después de haber llenado de sangre este país”