Gobernadora del Tolima fue amenazada de muerte tras denunciar presuntas “manos criminales” detrás de los incendios

A la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, le llegaron amenazas de muerte, por lo que su esquema de seguridad será reforzado. Esto ocurre en medio de una difícil situación en el departamento debido a los grandes incendios forestales que han consumido 31.046 hectáreas de cobertura vegetal, según cifras recientes de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Con estas conflagraciones han muerto todo tipo de animales silvestres y el ganado se ha quedado sin su fuente de alimento. También los campesinos han resultado afectados, pues han perdido sus cultivos y ya no cuentan con una fuente de sustento.

Matiz Vargas dijo que posiblemente detrás de estos incendios existan manos criminales que los estén provocando, ya que la emergencia lleva varios días y los resultados para controlar las conflagraciones han sido pocos. “Como consecuencia de mis posiciones y las decisiones que hemos tomado para enfrentar a los violentos y proteger a los ciudadanos, he recibido amenazas y alertas sobre atentados contra mi integridad y la de mi familia, provenientes de las disidencias de las FARC y otros grupos delincuenciales que pretenden sembrar el caos y la confrontación”, se lee en un comunicado de la Gobernación del Tolima.

Uno de los escenarios que generó preocupación ocurrió en el corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, donde bomberos, voluntarios y autoridades fueron increpados por un grupo de personas que pretendía confrontarlos. Esto sucedió cuando los funcionarios intentaban apagar las llamas en este municipio, que resulta ser el más afectado. “Solicito a la Fiscalía General de la Nación que, en el marco de la denuncia que ya instauré para identificar a los responsables de los presuntos incendios provocados, investigue también cualquier posible conducta de injuria o calumnia de quienes pretendan, mediante señalamientos falsos y mentirosos, enlodar el nombre de esta servidora pública o de cualquier otro funcionario”, concluye. El presidente Abelardo de la Espriella llegó este jueves a Ibagué para desarrollar una agenda de trabajo que permita fortalecer las acciones destinadas a lograr la liquidación total de las conflagraciones y avanzar en la identificación de los responsables de estos hechos.

Cabe recordar que los animales son algunos de los seres vivos que más se ven afectados por los incendios forestales, al igual que la flora silvestre. Entre las especies de fauna que habitan este territorio se encuentran venados, zorros, armadillos, zarigüeyas, pumas y otros felinos, aunque su presencia depende del ecosistema y la zona del departamento. Bloque de preguntas y respuestas