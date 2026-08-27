Gobernadora del Tolima fue amenazada de muerte tras denunciar presuntas “manos criminales” detrás de los incendios

A la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, le llegaron amenazas de muerte, por lo que su esquema de seguridad será reforzado.
Esto ocurre en medio de una difícil situación en el departamento debido a los grandes incendios forestales que han consumido 31.046 hectáreas de cobertura vegetal, según cifras recientes de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).
Con estas conflagraciones han muerto todo tipo de animales silvestres y el ganado se ha quedado sin su fuente de alimento. También los campesinos han resultado afectados, pues han perdido sus cultivos y ya no cuentan con una fuente de sustento.