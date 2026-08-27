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Camila Osorio tendrá un estreno de lujo en el US Open: enfrentará a la número 1 del mundo

Camila Osorio tendrá un estreno de máxima exigencia en el US Open 2026: enfrentará en primera ronda a Aryna Sabalenka, número uno del mundo y bicampeona vigente del torneo.

  • Camila Osorio se prepara para el encuentro ante la número 1 del mundo. FOTO CORTESÍA MATÍAS BECKFORD
    Camila Osorio se prepara para el encuentro ante la número 1 del mundo. FOTO CORTESÍA MATÍAS BECKFORD
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 56 minutos
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El tenis colombiano volverá a tener una protagonista en uno de los escenarios más importantes del mundo. Camila Osorio, actual número uno de Colombia, tendrá un debut de máxima exigencia en el US Open 2026, pues quedó emparejada en la primera ronda con Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking mundial.

El cuadro principal del último Grand Slam de la temporada quedó definido este jueves y de inmediato dejó uno de los grandes duelos de la jornada inaugural: la colombiana frente a la primera cabeza de serie del torneo, quien además llegará a Nueva York con la misión de defender el título conquistado en las dos últimas ediciones.

Para Osorio será un partido especial por partida doble. No solo tendrá enfrente a la mejor jugadora del mundo, sino que además disputará por primera vez un partido en la cancha de tenis más grande del mundo, escenario que convertirá su estreno en Nueva York en una experiencia inolvidable.

Sabalenka, por su parte, buscará iniciar con paso firme el camino hacia un objetivo histórico: convertirse en tricampeona consecutiva del US Open. La bielorrusa es nuevamente una de las grandes favoritas al título y tendrá a la colombiana como su primera rival.

Un recuerdo especial en Nueva York

El US Open ocupa un lugar especial en la historia de Camila Osorio. En 2019, cuando todavía competía en la categoría juvenil, la cucuteña se convirtió en la primera tenista colombiana en conquistar el título femenino junior del torneo.

Aquel triunfo fue uno de los momentos más importantes de su etapa como juvenil y marcó el inicio de una relación especial con Flushing Meadows. Siete años después, Osorio regresará al escenario en el que hizo historia, pero esta vez para medirse con una de las grandes figuras del tenis mundial.

El desafío será enorme, aunque también representa una oportunidad de gran dimensión para la colombiana. Enfrentar a la número uno del mundo en la primera ronda de un Grand Slam le permitirá medir su nivel ante una de las jugadoras más dominantes del circuito.

Osorio, ante una nueva oportunidad de crecimiento

Camila se ha consolidado en los últimos años como la principal representante del tenis femenino colombiano. La cucuteña llegó a ocupar el puesto 33 del ranking WTA, la mejor posición de su carrera, y actualmente continúa instalada entre las mejores 60 jugadoras del planeta.

Ahora tendrá la posibilidad de volver a protagonizar una jornada de alto impacto para el deporte colombiano. Al otro lado de la red estará Sabalenka, una jugadora acostumbrada a las grandes citas y que buscará extender su dominio en Nueva York.

El partido tendrá, además, un componente simbólico para Colombia. Osorio ha sido una de las principales embajadoras del país en el circuito internacional y este duelo le permitirá volver a poner una raqueta colombiana frente a una de las grandes estrellas del tenis mundial.

La misión no será sencilla. Sabalenka parte como favorita por su condición de número uno y por su condición de bicampeona vigente del torneo. Pero Osorio llegará con la posibilidad de convertir una primera ronda extremadamente complicada en una de las grandes oportunidades de su carrera.

Camila Osorio vs. Aryna Sabalenka. Colombia frente a la número uno del mundo. El US Open 2026 le tendrá preparado a la colombiana un estreno tan difícil como especial.

¿Quién será la rival de Camila Osorio en la primera ronda del US Open?
La colombiana enfrentará a Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo y campeona de las dos últimas ediciones del US Open.
¿Por qué será especial este partido para Camila Osorio?
Porque será su primera aparición en la cancha de tenis más grande del mundo y tendrá enfrente a la mejor jugadora del ranking WTA.
¿Qué antecedente tiene Osorio en el US Open?
En 2019, la cucuteña se convirtió en la primera colombiana en ganar el título femenino junior del US Open, un triunfo que marcó un momento importante en su carrera.
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