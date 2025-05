En esa línea, la funcionaria detalló cómo ha sido su relación con la canciller Laura Sarabia , otrora jefe de gabinete y también directora del Dapre. “Se lo he manifestado a ella: no me tomo los temas personales y trabajo de manera profesional por el país. Mi enfoque está en eso”, dijo, precisando que una de sus funciones es coordinar con todas las entidades, entre ellas la Cancillería. “Lo importante sacar adelante la agenda y las directrices del señor presidente”.

En ese contexto, Rodríguez explicó su rol en el reciente periplo del presidente en China, teniendo en cuenta que jugó un papel de coordinación y empalme incluso por encima de la misma canciller. No obstante, advirtió que “el único protagonista y por el que votamos los colombianos, es el señor presidente y la vicepresidenta. Por lo tanto, ellos son los sujetos de admiración cuando se logran grandes propósitos de Estado y de gobierno”.

Por ello, ratificó que sigue las instrucciones del mandatario, quien justamente le encomendó sacar adelante el plan de cooperación que permitió el ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda de China. “Lo que yo hago es acatar su instrucción y sacarlo adelante, sin desconocer las funciones y las competencias legales que puedan tener otras entidades”.

Puede leer: ¿Qué es la Ruta de la Seda de China y qué busca este convenio al que se sumará Colombia?

Al ratificar el trabajo armónico entre las distintas entidades y dependencias, Rodríguez insistió en que ha trabajado “como una hormiga sin tanta visibilidad ni tanto impacto mediático”. Además, dijo ser una “convencida de este proyecto político”, al tiempo que reconoció que la agenda del presidente “es muy cambiante”.

“Hago todo lo posible porque podamos cumplir la agenda como se propone, pero pues obviamente en el día van surgiendo temas y se tiene que mover”, explicó, indicando que fue el jefe de Estado quien le encomendó organizar su agenda y que en ella siempre ha tenido cabida Sarabia.

“No puedo asegurar si hablan o no y con qué regularidad. Tengo entendido que sí lo hace por medio de su celular. También se abre el espacio para que ella hable con él. Lo que me sorprende es que se diga lo contrario. El tema de China sí fue un tema que él me encomendó. Lo que hago es acatar sus instrucciones y literalmente coordinar para que eso llegue a un feliz término”, agregó.

Lea aquí: “Eran instrucciones del señor presidente”: Angie Rodríguez responde a los chats con la exministra de Justicia por contratación

Rodríguez –quien negó además que tenga aspiraciones políticas y que está enfocada en trabajar por el país–, se refirió a la fallida designación de Armando Benedetti como ministro delegatario con funciones presidenciales ante su visita oficial a China. Por ello, ratificó que no es la persona que pasa “los documentos para la firma del señor presidente” y que los asuntos legales son del resorte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

“No me veo atribuyéndome funciones que no me corresponden. No interfiero porque, así como no me gusta que interfieran en mis temas, yo no lo hago con las otras dependencias (...) En los temas en los que yo me involucro es por una orden expresa del señor presidente”, sostuvo, declarando además que no fue al viaje con Petro por asuntos de salud. “Los médicos me dicen que no puedo viajar, porque debo cuidar mi salud y para mí eso es sagrado”.

Por otro lado, la directora del Dapre negó las acusaciones de la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que señaló a Rodríguez y a Benedetti de supuestamente ordenar nombramientos en ese despacho. “Yo cumplo las órdenes y las directrices del señor presidente. Él es libre de elegir las personas de confianza que estime pertinente para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción”.