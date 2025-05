“Eran instrucciones del señor presidente”: Angie Rodríguez responde a los chats con la exministra de Justicia por contratación

“Me escribe Angie Rodríguez a las 2:46 p.m y me dice: Hola doc. Bendiciones. Te llamo tan pronto pueda estamos en un evento en Boyacá. Y manda un mensaje que al abrir desaparece el contenido en donde me dice: se va a nombrar de ministro encargado de Justicia a Augusto Ocampo ; sin embargo, desaparece el mensaje. Yo tenía encargado al secretario general del Ministerio de Justicia”, indicó la exministra en el documento de su denuncia.

Según reveló la propia exministra, durante su gestión fue objeto de constantes presiones e injerencia. Aunque no mencionó nombres en el documento público, posteriormente se conoció que las personas referidas serían la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes habrían intentado intervenir en decisiones propias de su cartera.

“En lo de la senadora Zuleta, ahí se dice claramente en el chat que era para salvar vidas humanas, por eso yo me alerté y le reenvié el mensaje a la ministra y le digo: hola doc, me envía la senadora Isabel Zuleta. Eso fue para su conocimiento, no para que actuara ilegalmente en ningún momento. Yo estoy en las medidas jurídicas, que sigan haciendo show mediático, igual tendrán que retractarse”, le dijo la alta funcionaria de Palacio a este diario.

Buitrago también anunció denuncias que ya están en poder de la Procuraduría. Allí se encuentran los chats y se espera que la exministra incluso declare en las próxima semanas si se inicia alguna investigación formal.